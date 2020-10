300 meinen in Wolfsburg: Angebot der Arbeitgeber ist Frechheit

Es war die vierte Streikrunde im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes. Etwa 300 Bedienstete nahmen am Mittwoch erneut an einer Kundgebung der Gewerkschaft teil. Sie bildeten eine offene Menschenkette rund um das Rathaus B und ließen sich anschließend im Rahmen einer Kundgebung vor dem Kunstmuseum ihren Frust von den Seelen

reden. Das Angebot der Arbeitgeber, da war man sich einig, sei eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht und weit entfernt von der so gern propagierten Wertschätzung der Beschäftigten.

Die Gesamtzahl der Streikenden liegt weit über der der Teilnehmer an der Kundgebung

Am Ausstand nahmen nach Gewerkschaftsangaben unter anderem Beschäftigte der Verwaltung, der Bau- und Grünbereiche, der Kitas, der Abfallentsorgung, der Sparkassen, der Agentur für Arbeit, der Jobcenter sowie des Klinikums teil. Für das Klinikum waren 51 Streikende gemeldet, davon zehn Auszubildende. Die Gesamtzahl der Streikenden lag weit über der der Teilnehmer an der Kundgebung. Das ergab sich aus den Redebeiträgen.

„Am Ende haben wir alle weniger in der Geldbörse“

Die Kritik an den Streiks im öffentlichen Dienst wächst. Ein Argument etwa spricht von sicheren Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. Darauf fand Tanja Wambeck von den Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung eine klare Antwort. Sie nahm zunächst das Angebot der Arbeitgeber, 3,5 Prozent auf drei Jahre gestreckt, auseinander. Das sei nicht einmal die Inflationsrate. „Am Ende haben wir alle weniger in der Geldbörse.“ Dann folgte der Konter auf die Kritik: „Was bringt uns der sichere Arbeitsplatz, wenn wir hinterher immer weniger haben, um die weniger sicheren zu unterstützen?“

Von 16 Müllfahrzeugen sind am Mittwoch nur drei unterwegs

Fast 90 von 180 Mitarbeitern der Straßenreinigung beteiligten sich nach Wambecks Worte am Streik. Von 16 Müllfahrzeugen seien am Mittwoch nur drei unterwegs gewesen. Auch die Straßenreingung sei lahmgelegt worden, ebenso die Werkstatt der Abfallwirtschaft. Bei dieser Auflistung bekam Tanja Wambeck großen Applaus.

Angestellte erhoffen sich eine bessere Bezahlung für ihren Dienst am Menschen

Kurz vor der kontaktlosen Menschenkette kamen wir mit Annette Guth-Schneider und Katrin Chodan ins Gespräch. Die beiden arbeiten für den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Wolfsburg. „Wir haben gerade in diesen Tagen deutlich mehr zu tun. Gerade Menschen zwischen 16 bis 20 Jahren brauchen Hilfe. Sie erzählen uns, dass sie einfach aus dem Takt gekommen sind“, erklärte Guth-Schmeider. Gerade dieser Dienst werde oft vergessen und unter Wert betrachtet. „Es sei wichtig, dass auch der sozialpsychiatrische Dienst und die Behindertenarbeit in den Fokus kämen, schob Kristin Chodan hinterher. Die beiden Damen erhoffen sich eine bessere Bezahlung für ihren Dienst am Menschen.

Menschenkette demonstriert Einigkeit

Die Menschenkette hatte an diesem Mittwoch eine starke Symbolkraft. Sie demonstrierte Einigkeit, dabei kämpfen sie durchaus für verschiedene Dinge. Joel Wienecke, er ist im dritten Lehrjahr im Fachbereich Grün der Stadt beschäftig, etwa. Zwei Wochen Ausbildung eine Woche Schule wechseln sich ab. „Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus nach Wolfsburg und dann mit dem Zug nach Braunschweig. Kostenpunkt: zwischen 45 und 60 Euro. Sein Kollege Nils muss auch nach Braunschweig zur Berufsschule. „Das sind dann täglich von Bergfeld zur Schule 40 Kilometer“, so der Auszubildende im ersten Jahr. Die beiden kämpfen zwar auch für mehr Geld, aber die Fahrtkosten wollen sie ersetzt bekommen. Der Arbeitskampf geht weiter, und Verdi weiß die IG Metall Wolfsburg hinter sich. Die sicherte Flavio Benites, der erste Bevollmächtigte, den Menschen zu. Er erinnerte in einer flammenden Rede an jene, die das gesetzlich verankerte Recht auf den Ausstand erkämpft hatten und warnte: In diesen Tagen sei die Demokratie auch in Deutschland in Gefahr, und in anderen Ländern gebe es das Recht auf Streik überhaupt nicht.