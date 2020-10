Der ungeklärte Tod von vier Schafen auf einer Wolfsburger Weide ist nun doch ein Fall für die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat nach einer Anzeige Ermittlungen aufgenommen.

„Das Verfahren ist bei uns anhängig. Wir prüfen das Vorliegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz“, sagt deren Pressesprecher Sascha Rüegg. „Die Ermittlungen dauern an.“

Polizei und Veterinäramt nahmen die Kadaver in Augenschein

Tierfreunde hatten am Sonntag, 13. September, neben einer Herde aus Schafen, Lämmern und Ziegen vier übel zugerichtete Schafkadaver entdeckt. Die Polizei und das Veterinäramt wurden informiert, Mitarbeiter der Polizeidienststelle Fallersleben und der Behörde nahmen die Tiere noch am selben Tag in Augenschein. Zwei Tage später machte die Vorsitzende des Tierschutzvereins den Fund öffentlich: Bärbel Gädke äußerte den Verdacht, dass die Tiere vernachlässigt wurden. Noch am selben Abend schrieb die ehemalige Kriminalbeamtin zudem eine Anzeige und faxte sie an die Staatsanwaltschaft.

Gädke war am Wochenende nicht dagewesen, hatte aber Fotos von den toten Schafen gesehen, gehört, dass das Wasser in den Tränken verfärbt ausgesehen habe, und am Montag nach ihrer Rückkehr nach eigenen Aussagen gesehen, dass das Gras auf der Weide vertrocknet war. Gegenüber unserer Redaktion äußerte sie die Vermutung, dass die toten Schafe an den heißen Tagen vor dem Sonntag kein sauberes Wasser oder nicht genügend Futter bekommen hätten.

Halterin erklärt, sie habe sich ausreichend um das Tierwohl gekümmert

Die Halterin widersprach nach Medienberichten in den sozialen Medien. In einem Telefonat mit unserer Redaktion sagte sie, sie habe sich sehr wohl ausreichend um das Tierwohl gekümmert, alles sei im Einklang mit den Behörden. Nach Abschluss der Ermittlungen werde es eine Stellungnahme für die Öffentlichkeit geben, auch zum Tod der Schafe. Gädkes Vorwürfe hätten heftige Reaktionen gegenüber ihrer Familie zur Folge gehabt, so die Halterin. Sie kündigte rechtliche Schritte gegen Gädke an.

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins bestätigt, dass sie vom Anwalt der Frau aufgefordert worden sei, ihre Äußerungen zum Tod der Schafe zurückzunehmen. Gädke sieht dazu keine Veranlassung. „Ich werde gar nichts machen“, erklärt sie.

Polizei hatte die Angelegenheit zunächst an das Veterinäramt abgegeben ­

Woran die Tiere gestorben sind, ist immer noch unklar. Die Polizei hatte das Verfahren direkt nach dem Ortstermin auf der Weide an das Veterinäramt abgegeben. Die Stadt Wolfsburg wollte sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu der Angelegenheit äußern. Nun ermittelt die Polizei doch. Fraglich ist jedoch, inwieweit sich im Nachhinein klären lässt, was den Tod der Schafe verursacht hat und wie lange sie schon tot waren, als man sie fand. Gädkes Wissensstand ist, dass an bewusstem Sonntag weder Wasserproben aus den Tränken genommen noch Kadaver sichergestellt wurden.