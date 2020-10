Wolfsburger Schülerinnen sammeln mehr als 150 Euro fürs Klinikum

Vier Schülerinnen aus Wendschott und Neuhaus haben dem Klinikum Wolfsburg kürzlich eine Geldspende überreicht. In den Sommerferien sammelten Celine, Jette, Julia, und Sophia insgesamt 153,47 Euro für die Corona-Station des Wolfsburger Klinikums.

Den gut gefüllten Spendentopf der zehn und elfjährigen Mädchen nahm Dr. Alexander Behrens aus der Medizinischen Klinik II des Klinikums entgegen: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Schülerinnen in ihren Ferien diese tolle Aktion überlegt haben. Das Geld soll in eine Investition fließen, die den Patienten auf unserer Corona-Station zu Gute kommt“, wird Behrens in einer Mitteilung zitiert.

red