Fahren wie der VW-Chef: Das „Batmobil“ gibt’s ab 44.000 Euro

Eine derart exklusive Werbung wird nicht jedem neuen Modell aus dem Volkswagen-Konzern zuteil. Konzernlenker Herbert Diess höchstpersönlich outete sich auf seinem LinkedIn-Account als Fan des neuen Cupra Formentor. Mit dem fahre er zurzeit durch Wolfsburg und fühle sich dabei, als sitze er im „Batmobil“ des legendären Comic-Helden Batman, postete der Vorstandsvorsitzende. Das Fahrvergnügen muss aber nicht auf Topmanager beschränkt bleiben. Bei einem Grundpreis von rund 44.000 Euro ist das Modell auch für Normalos mit etwas gehobenen Ansprüchen erschwinglich.

Gebaut wird das Crossover-Modell in Martorell

Der Formentor ist das erste eigenständige Cupra-Modell. Einen Seat Formentor wird es nicht geben. Das macht ihn für die knapp drei Jahre junge Performancemarke so besonders. Gebaut wird das CUV (Crossover Utility Vehicle) in Martorell in der Nähe Barcelonas. Seine Basis: der modulare Querbaukasten von Volkswagen in einer Evolutionsstufe, die bei der Fahrzeuglänge ein Plus von fünf Zentimetern bringt.

Cupra will die Absatzzahlen verdoppeln

Der Namenspate für die tatsächliche Modellbezeichnung ist indes nicht das Gefährt des Comic-Superhelden, sondern das Kap Formentor auf Mallorca. Mit diesem Crossover-Utility Vehicles (CUV) will Cupra die Absatzzahlen im kommenden Jahr verdoppeln und mehr als eine Milliarde Euro Umsatz machen – auch durch „Cupra Garagen“, also spezialisierten Händlern.

Alles andere als ein behäbiger Geselle

Durch eine langgezogene Front ergibt sich beim Formentor ein unverkennbarer Look, der aus der Fahrerperspektive gleichfalls kraftvoll wirkt. Unter dem Blechkleid sorgen 310 Pferdestärken und das 4Drive-Allradkonzept für Vortrieb. Beim Benziner stehen 1.644 Kilogramm zu Buche. Er ist eben ein SUV mit Coupé-Form. Trotz seines Gewichtes ist der Formentor durch das adaptive Fahrwerk und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern aber kein behäbiger Geselle, sondern wird dem Anspruch nach Sportlichkeit gerecht. Das elektronische Stabilitätsprogramm kann per Knopfdruck auf der Mittelkonsole ausgestellt werden.

Lenkrad mit Motorsport-Feeling

Wer von dem straffen Cupra-Fahrmodus samt kernigem Sound eine Auszeit möchte, dem stehen komfortablere und leisere Modi zur Verfügung. Etwa, um sich im zähfließenden Stadtverkehr eher dem Entertainment via zentralem zwölf Zoll Display zu widmen. Um wieder in den „scharfen“ Cupra-Modus zu gelangen, reicht ein langer Druck auf die entsprechende Taste am Lenkrad: Fortan legt der Formentor die Zurückhaltung ab und wird zum ausdrucksstarken Spaßgefährt. Apropos Lenkrad: Das Sportlenkrad liegt gut in der Hand und weckt Motorsport-Feeling.

Bisher gibt es nur einen Benziner

Zum Marktstart gibt es das „Batmobil“ zunächst allein als Benziner mit Allradantrieb, zum Preis von rund 44.000 Euro in Deutschland. Für 2021 sind weitere Varianten als Plug-In-Hybrid und auch ein Diesel angekündigt. Mit dem Namenszusatz VZ, für das spanische Wort „Veloz“ (Geschwindigkeit), werden die leistungsstärksten Versionen versehen. Auch beim Vertrieb geht die junge Marke neue Wege: Nach Mexiko City eröffnete die Seat S.A. im September die erste „Cupra Garage“ in Europa. Mit Hamburg fiel die Wahl nicht nur auf Deutschlands „Tor zur Welt“, sondern auch auf die zweitgrößte Stadt des Landes, in dem weltweit die meisten Cupra-Fahrzeuge verkauft werden.

Garagenflair bei den Händlern

Inmitten vieler Wettbewerber auf der Hamburger Händlermeile im „Nedderfeld“ fällt die einzigartige Optik des neuen Standorts besonders ins Auge und betont die derzeitige Sonderstellung der spanischen Performance-Marke. Auf den 250 Quadratmetern Ausstellungsfläche finden fünf Fahrzeuge, wie zum Beispiel der aktuelle Cupra Leon oder Formentor, Platz. Hier begrüßt künftig ein Team von zwei „Cupra Mastern“ seine Kunden. In einem zusätzlichen Virtual-Reality-Raum erleben die Kunden Details künftiger Modelle. Hinzu kommen die 350 Quadratmeter große Werkstatt sowie einige Nebenflächen wie Verkaufsbüros, eine Fläche für den Verkauf von Motorsport- und Lifestyle- Artikeln sowie die Service-Annahme.

Antonino Labate, Direktor für Strategie, Geschäftsentwicklung und Operations bei Cupra, sagt, der Formentor verkörpere die Essenz der Marke Cupra. „Zum anderen erlaubt er uns in das wachsende CUV-Segment einzusteigen. Dieses Segment wird zukünftig eines der relevantesten sein und wächst stetig. Der Formentor ist also ein Türöffner für neue Märkte und für neue Kundengruppen und spielt somit in der globalen Strategie von Cupra eine Schlüsselrolle“, so Labate.