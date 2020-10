Wolfsburg: Stadträtin hält zweite Sterbewelle für vermeidbar

„Ich hoffe, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholen wird“, sagt Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller nach dem tödlichen Coronaausbruch im Hanns-Lilje-Heim

Die Coronainfektionszahlen haben in Deutschland ein Rekordhoch erreicht, im Wolfsburger Awo-Heim steht wegen eines Falls ein kompletter Wohnbereich unter Quarantäne. Dass es in dieser Stadt im Herbst oder Winter zu einem so verheerenden Ausbruch kommen könnte wie im Hanns-Lilje-Heim, hält Gesundheitsdezernentin Monika Müller aber für unwahrscheinlich.