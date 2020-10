Wer weiß, wie es weitergelaufen wär, in der VW-Stadt, wenn man tatsächlich 1975/76 bei Barnstorf auf Erdöl gestoßen wär. Hypothese - seit dem letzten Sommer erinnern jedenfalls ein Stein und eine Bank zum Verweilen am Feld bei Barnstorf an die Tiefenbohrung vor 45 Jahren.

Auslöser für den Bohrversuch war die Energiekrise

Wolfsburg in den 70er Jahren. Energiekrise, Geschwindigkeitslimits, Sonntagsfahrverbot, die Welt stand unter dem Eindruck der Drosselung der Fördermengen der erdölfördernden Länder. Der Jom-Kippur-Krieg stand im Hintergrund, die OPEC-Staaten setzten die Öl-Drosselung als politisches Druckmittel ein. In der Folge und als Ergebnis versuchte man auch in Deutschland, die Abhängigkeit von Ölimporten dauerhaft zu reduzieren und forschte nach eigenen Vorkommen. Geologisches Wissen über die Beschaffenheit der Erdschichten im Braunschweiger Land machte dabei Experten und Politik Hoffnung für eventuelle Erdölvorkommen in Wolfsburg.

Tag und Nacht wurde der Bohrmeißel des Barnstorfer Turmes in die Tief getrieben. Foto: Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

Erdöl und Erdgas bei 7000 bis 8000 Metern?

Der Bohrer wurde bei Barnstorf angesetzt. Arbeitstitel der Maßnahme: Velpke-Asse-Devon 1. Es sollte die tiefste Bohrung in Deutschland werden, zwischen 7000 und 8000 Metern vermutete man Schätze bestehend aus Erdöl oder Erdgas. 53 Meter hoch war der Turm, der auf dem Feld am Hattorfer Holz errichtet wurde, er hatte eine Tragkraft von 540 Tonnen und zählte seinerzeit zu den schwersten Geräten, die es in Deutschland gab. Begonnen wurde am 27. Januar 1975. Tag und Nacht waren im weiten Umkreis das Röhren und Brummen des Bohrers zu hören. (All dies Wissen schlummert unter anderem gut bewahrt im Wolfsburger Institut für Zeitgeschichte, das alle Aufzeichnungen dazu sorgsam bewahrt).

WN-Redaktionsleiter berichtet von reichlich Gesprächsstoff

Auch der frühere WN-Redaktionsleiter Eberhard Rohde kann sich an das besondere Kapitel Wolfsburger Stadtgeschichte noch gut erinnern: „Das war ja nicht nur in Barnstorf der Gesprächsstoff. Umweltbewusste Bürger befürchteten, dass nach positivem Befund am Waldrand eine industrielle Ölforschungsanlage entstehen könnte. Auch Ortsrat und Rat diskutierten das Thema heiß, bis dann im Frühjahr 1976 das Aus für die Bohrung kam“, erinnert sich der langjährige WN-Chef.

Die geplante Bohrteufe, wie es die Geo-Experten nennen, von 7000 Metern wurde nicht erreicht. Bei 4.700 Metern war Schluss. Zu widerspenstig die Schichten, bei 2000 Metern war schon mal die Spitze des Bohrmeißels abgebrochen, heißt es in den Aufzeichnungen von Chronikerin Imgard Rentz.

Journalisten und offizielle Vertreter des Bohrprojektes vor dem Barnstorfer Turm. Foto: Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsenation Wolfsburg

Firmen und der Bund zahlten die 20-Millionen-Mark Investition

Zudem musste der Meißel akkurat und ohne Abweichung ins Erdreich getrieben werden, sonst hätte die Gefahr bestanden, dass man unterirdische Versorgungstanks von Volkswagen angebohrt hätte. Es ging also viel langsamer voran, als man dachte. Am 19. Januar 1976 beugten sich die Bohrtrupps endgültig, der Versuch, der an die 20 Millionen Mark gekostet haben soll, wurde offiziell für beendet erklärt. Kein Klein-Texas bei Barnstorf also. Bezahlt hatten die Erd- und Erdgassuche ein Zehner-Konsortium deutscher Erdölfirmen und der Bund. Weil ja, wie erwähnt, die Abhängigkeit von Importen und politischen Gemengelagen verringert werden sollten. Für die Geologen war die Tiefenbohrung dennoch keine vergebene Müh, denn mit jeder Maßnahme sammelte man ja mehr Kenntnis über die Beschaffenheit des Erdinneren.

Untersuchungsgebiet umfasste Velpke und Asse

Velpke und Asse seien, dies berichtet Steffi Crain vom Institut für Stadtgeschichte, seinerzeit als zwei Untersuchungsgebiete zusammengelegt worden. „Das Aufsuchungsgebiet war insgesamt etwa 1065 Quadratkilometer groß. Bei der vorbereitenden seismisches Erkundung wurden neue Verfahren erprobt. Die letzte Aufschlussbohrung gab es im Januar 1982 bei Königslutter mit einer Endteufe von 2060 Metern.“ 1996 erfolgte die „Rückgabe“ des Gebietes, seitdem gab es keine Tätigkeiten mehr. Die tiefste Kontinental-Bohrung in Deutschland hatte es in den 80ern und 90ern bei einem Tiefbohrprogramm mit 9101 Metern bei Windischeschenbach gegeben.