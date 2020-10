Wolfsburger beteiligt sich mit Lammkotelett-Rezept an Grillbuch

Wolfsburg. Christian Rohde vom Hotel an der Wasserburg hat am Buch „Born to Grill“ mitgewirkt. Das Werk mit Rezepten und Grillschul-Kapitel gibt es ab Montag.

Kommenden Montag, 19. Oktober, erscheint das Grillbuch „Born to Grill“, an dem auch Christian Rohde vom Hotel An der Wasserburg in Wolfsburg mitgewirkt hat. Das 288 Seiten dicke Werk bietet laut Mitteilung mehr als 100 Rezepte – von BBQ-Klassikern wie Pulled Pork und Beef Brisket bis Fisch, Wild, Geflügel sowie Wurst oder Desserts vom Grill. Ein 32-seitiges „Grillschul“-Kapitel informiert über das nötige Know-how.

Rohde steuert unter anderem seine Rezepte für Lammkoteletts in Kräuter-Ahornsirup-Marinade und ein Duett vom Spargel auf Saltimbocca-Art zum Buch bei. Burger-Fans verrät er außerdem das Rezept für Brioche-Buns. Rohde sagt, er persönlich stehe auf und für die sanfte Art des Grillens – „mit dezenter Power auf Dauer grillen“. So lehrt er es auch in seiner zum Hotel gehörenden Grillakademie, in der er Kurse und Seminare gibt. „Die Leute werden auch beim Grillen bewusster“, beobachtet er. 20 Grillmeister aus Deutschland und Österreich haben beim Buchprojekt mitgemacht Am Buchprojekt haben 20 Grillmeister aus renommierten Grillakademien in Deutschland und Österreich mitgearbeitet. Erhältlich ist das Buch in den Grillakademien der 20 Grillmeister, im Buchhandel und im Onlineshop des Verlags: tietge.com/btg.

red