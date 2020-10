Massenschlägerei – Erster Wolfsburger Hooligan steht vor Gericht

Die Gewaltorgie sorgte für Empörung in der bayrischen Landeshauptstadt: Im Vorfeld des Bundesligaspiels Bayern München gegen VfL Wolfsburg am 9. März 2019 hatten sich jeweils 50 Hooligans aus beiden Städten zu einer „Drittort-Auseinandersetzung“ im Münchener Bahnhofsviertel verabredet. 53 Verdächtige konnten ermittelt werden. Die bayrische Justiz greift nun durch.

50 Mann auf beiden Seiten gingen aufeinander los mit Tritten und Fäusten. Das Standbild stammt aus einem Youtube-Video. Foto: Hendrik Rasehorn

Wolfsburger Hooligan erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Aus Wolfsburg hatten sich Jungspunde und Alt-Hools auf die Reise gemacht: Der jüngste, der überführt wurde, ist 23 Jahre alt, der älteste 40. Zweieinhalb Stunden vor Anpfiff des Spiel flogen dann die Fäuste. Die beiden Gruppen hatten sich schwarz gekleidet und maskiert, wohl um ihre Identifizierung zu erschweren. Bei der Schlägerei gab es mehrere Verletzte. Einen Wolfsburger Krawall-Touristen erwischte es schwer. „Er hatte eine Risswunde am Ober- und Unterlid mit Ruptur (Riss) der Tränenwege, die daraufhin operativ rekonstruiert werden mussten“, erläutert die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding.

Noch am Tattag konnte die Polizei 22 Verdächtige festnehmen. Mehrere Zeugen hatten zudem der Münchener Polizei Handyvideos von der rund 1-minütigen Schlägerei zur Verfügung gestellt. Die wurden auch von szenekundigen Beamte aus Wolfsburg ausgewertet.

Hooligans aus Wolfsburg und München trafen sich zur Schlägerei

Urteil: Erster Münchener Hooligan kommt in Haft

Mittlerweile hat das Amtsgericht München die ersten Urteile erlassen. Am 8. Oktober wurde ein Angeklagter aus dem Münchener Lager wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Landfriedensbruch zu 16 Monaten Haft verurteilt –

Zahlreiche Zeugen filmten die Schlägerei in München vor dem Hauptbahnhof. Das Standbild stammt aus einem Youtube-Video. Foto: Hendrik Rasehorn

ohne Bewährung. Bereits am 28. September stand ein weiterer Münchener Anhänger wegen ähnlicher Vorwürfe vor Gericht. Weil er ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, erhielt er eine Strafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung und zwei Jahre Stadionverbot.

Drei Wolfsburger Hooligans wurden bereits angeklagt

Am 12. November hat der erste Wolfsburger Angeklagte seinen Prozess. Es folgen zwei weitere Verfahren gegen Münchener Beschuldigte. Was die Wolfsburger Haudrauf-Fraktion angeht, steht noch einiges bevor: „Es konnten 24 Wolfsburger Verdächtige identifiziert werden“, berichtet Leiding auf Nachfrage unserer Zeitung. „Sechs Verfahren wurden bereits an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Die übrigen Verfahren befinden sich noch bei der Polizei.“ Von den sechs Verfahren wurde eines wegen erwiesener Unschuld eingestellt. Ein Beschuldigte kam mit einer Geldstrafe davon. Drei Wolfsburger –

Bei der Schlägerei gab es mehrere Verletzte. Ein Wolfsburger erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste stationär behandelt werden. Das Standbild stammt aus einem Youtube-Video. Foto: Hendrik Rasehorn

darunter der Fall am 12. November – wurden angeklagt.

Zwei der drei angeklagten Wolfsburger standen unter Bewährung

Ein weiteres Verfahren ist noch bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Drei dieser Personen sind erheblich – auch einschlägig – vorbestraft. Zwei Personen handelten innerhalb einschlägiger offener Bewährung, so Leiding.

