Kolumbianischer Pavillon in Wolfsburg trotzt Insolvenz und Corona

Die legendäre Weltausstellung in Hannover endete am 31. Oktober 2000. Die Stadt Wolfsburg sicherte sich damals den Pavillon für den Allerpark. Allerdings dauerte es noch bis 2005, ehe die Gastronomie eröffnete. Der Pavillon wurde bald zum Markenzeichen des Allerparks, nur die Geschichte der Betreiber blieb wechselhaft.

Im März 2017 feierte das erfahrene Gastronomen-Ehepaar Cornelia und Ernst Köhler große Neueröffnung. Ende Januar 2018 mussten sie indes den Insolvenzantrag stellen. Anfang des Jahres 2020 schien der Abschluss des Verfahrens schon zum Greifen nah, dann grätschte Corona dazwischen. Die Schließung und folgende Durststrecke wurde durchstanden. Der endgültige Verfahrensabschluss steht kurz bevor, teilt Insolvenzverwalter Frank Zimmermann auf Nachfrage mit. „Das Insolvenzgericht habe ich bereits in der 41. Kalenderwoche informiert, dass das Insolvenzverfahren jetzt aufgehoben werden kann. Ich gehe davon aus, dass das innerhalb der kommenden zwei Wochenerfolgt. Hinderungsgründe können nicht mehr eintreten.“

Wegen Insolvenz gab es in der Corona-Krise kaum kaum Hilfs-Förderung

Der Kolumbianischer Pavillon, der für die Expo 2000 konzipiert war, wurde 2005 in Wolfsburg am Alleresse aufgebaut und als Gastronomie neu eröffnet. Foto: Anja Weber / regios24

Obwohl der Insolvenzplan bereits Anfang des Jahres durchs Gericht bestätigt wurde, war das Verfahren zum Zeitpunkt der Zwangsschließung wegen Corona noch nicht abgeschlossen, erklärt Zimmermann. „Aus diesem Grund konnte die Betriebsgesellschaft des Pavillons nur in sehr begrenztem Umfang Zuschüsse und Förderungen erlangen. Allerdings konnten wir die Kostenstrukturen schnell umstellen und uns durch die härteste Zeit bringen.“

Geplanter Zweitstart in die Saison gelang

Es sei damals abzusehen gewesen, erklärt er weiter, dass sich das Freizeitverhalten der Menschen unmittelbar nach der Corona-Hauptkrisenzeit auf regionale Freizeitaktivitäten konzentrieren würde. Deshalb planten Zimmermann und die Betreiber zielgerichtet den wichtigen Zweitstart in die Saison. Viele Gäste zog es tagtäglich auf die große Terrasse. Parallel wurde das Angebot im Betrieb angepasst.

Gläubiger erhalten zugesicherte Quotenzahlung

Zimmermann meint, der Pavillon befände sich nun zurück in der Spur. „Die Voraussetzungen des Insolvenzplanes konnten mittlerweile erfüllt werden. Die Gläubiger haben zugesicherte Quotenzahlung erhalten, die Verfahrenskosten sind gesichert.“ Der Insolvenzverwalter spricht von einer erfolgreichen Sanierung, was insbesondere auch der guten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten geschuldet sei. Neben den Köhlers wurde als neuer Chefkoch Marco Kuhwald sowie Kevin Paschmann als Marketingfachmann in die Gesellschafter- und Geschäftsführung aufgenommen.

Insolvenzverwalter sieht viele Unternehmen in der Krise wegen Corona

Zimmermann ist überzeugt, dass der Kolumbianische Pavillon für die Zukunft gewappnet ist. Er hofft aber auch, dass die Corona-Krise bald endet. „Viele Unternehmen werden es nicht mehr lange aus eigener Kraft schaffen. Andererseits kann vielleicht der Erfolg der Sanierung des Kolumbianischen Pavillons unter schwierigen Bedingungen anderen Unternehmen den Mut geben, dass ein Insolvenzverfahren nicht automatisch das Aus sein muss, sondern ein guter Ansatz für eine nachhaltige Gesundung des Unternehmens sein kann.“

Kiosk am Nordufer? „Eher eine Ergänzung!“

Die Diskussion um die Kiosk-Pläne am Allersee-Nordufer hat Zimmermann aufmerksam verfolgt. Er sieht erkennt darin keine Konkurrenz für den Pavillon. „Das ist eher eine Ergänzung zur Belebung des Allersees.“ Der Wirt Herr Yesilnur werde in gewissem räumlichen Abstand zum Kolumbianischen Pavillon seinen Betrieb eröffnen. Darüber hinaus biete dieser eher die typischen Kioskartikel an. „Das ist naturgemäß eine andere Produktpalette, als der Kolumbianische Pavillon, der gehobenere Gastronomie anbietet, zum Verweilen einlädt und sich stetig weiterentwickelt.“

Künftiger Kiosk-Betreiber hatte schon mal Pläne am Allersee

Übrigens: Den künftigen Kiosk-Betreiber Süheyl Yesilnur verbindet mit dem Kolumbianischen Pavillon eine persönliche Geschichte. Im April 2010 war er vier Wochen dort Betriebsleiter und wollte auch Anteile am Pavillon übernehmen. Damals schwärmte er von der schönsten Aufgabe der Stadt, die Lage des Pavillons mache die Lokalität für ihn unvergleichlich. „Da ist arbeiten, wie jeden Tag Urlaub zu haben.“ Die Pläne zerschlugen sich. 10 Jahre später zieht es Yesilnur zurück an den Allersee.

