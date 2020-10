Vier Seniorinnen beugen sich am Mittwochvormittag in der Wolfsburger Volkshochschule im Hugo-Junkers-Weg über ihre Smartphones. Sie sollen in den Geräten ihre Kontaktlisten aufrufen. „Ich habe diese drei Striche nicht!“, klagt eine Kursteilnehmerin in der ersten Reihe.

Wilfried Wöhler eilt zu Hilfe. Schnell hat der Dozent das Problem ausgemacht: Die Smartphone-Besitzerin hatte bereits einen Kontakt geöffnet. Aber wie kommt sie da jetzt wieder raus? Nur eine von vielen Situationen, die Wöhler im zweitägigen Einsteigerworkshop „Android-Smartphone“ mit den Teilnehmerinnen durchspielt Tipp des Dozenten: Den WLan-Button möglichst genau treffen „Meine Kinder haben mir den Kurs zum Geburtstag geschenkt“, erzählt Bettina Deharde. „Ich wollte noch ein bisschen was dazulernen.“ Mit dem Smartphone telefonieren und einiges andere konnte die 65-Jährige schon. Nun sind noch einige „Kniffe“ hinzugekommen und Deharde weiß unter anderem, wie sie den Desktop nach ihren Vorlieben einrichten kann. Gerade hat der Dozent erklärt, warum es sich lohnt, unterwegs nach WLan-Netzen zu suchen (Daten sparen, Surfgeschwindigkeit erhalten) und wie man sich im Zug, Café oder Hotel ins WLan einloggt. Verfügbares Netz antippen, Verbindung bestätigen, Kennwort eingeben: „Im Grunde war es das schon“, sagt der Braunschweiger und rät: „Den WLan-Button möglichst genau treffen.“ In der letzten Reihe flucht Brigitte Bonadt. Antrieb der Seniorin: Mehr können als ihr Mann Die lebhafte 68-Jährige freut sich, dass sie im VHS-Kurs gelernt hat, auf dem Smartphone E-Mails zu verfassen, WhatsApp-Nachrichten zu lesen und zu senden, Fotos zu verschicken und Kontakte zu erstellen. Geistig ausgestiegen ist sie, als Wöhler gegen Ende des zweiten Vormittags vorführte, wie sich zwei Geräte per Bluetooth verbinden lassen, um Dateien zu verschieben. „Das ist eine Stufe zu hoch“, lautet ihr Urteil. Die Wolfsburgerin macht den Kurs, weil sie einigermaßen mit der Technik umgehen können will. Sie hat immer gearbeitet, war selbstständig. Jetzt immer ihren Mann um Hilfe zu bitten, geht ihr entschieden gegen den Strich. „Ich möchte besser werden als mein Mann“, sagt Bonadt und lacht. Das Gerät muss zum Kursus passen Maria Schwember, die vor ihr sitzt, ist in einer weniger glücklichen Situation: Seit ihr Mann nicht mehr lebt, hat sie schlichtweg niemanden, der ihr technisch auf die Sprünge helfen könnte. So kam es auch dazu, dass sie mit schlechten Voraussetzungen in den Kurs startete: „Mein Telefon hat ein anderes System. Die haben mir einfach ein falsches Gerät verkauft.“ EDV-Bereichsleiter Lars Peters kennt das. Die Wolfsburger Volkshochschule bietet Kurse für Android und Kurse für Windows 10 – doch manche Senioren, die sich anmelden, haben nicht die geringste Ahnung, was das bedeutet und über welches Betriebssystem ihr Gerät verfügt. Peters rät darum, sich vor der Anmeldung von ihm telefonisch beraten zu lassen und im Zweifelsfall persönlich vorbeizuschauen, damit er sich Smartphone, Tablet oder Laptop anschauen kann. Der nächste VHS-Kurs lockt bereits Brigitte Bonadt und Bettina Deharde sind nach dem zweitägigen Workshop bei Wilfried Wöhler auf jeden Fall voll motiviert. „Ich überlege, ob ich nochmal wiederkomme“, sagt Deharde. EDV-Kurse für Ältere - eine kleine Auswahl Kompakter Einstieg in Windows 10. Die Teilnehmer erhalten an fünf Nachmittagen Infos und Tipps zum Arbeiten mit dem Betriebssystem, üben den Umgang mit Programmen und lernen, wie sie Apps beziehen können. Kursstart: 28. Oktober. Mittwochs 16 bis 19.15 Uhr. Erste Schritte am Computer mit Windows 10. Absolute Anfänger erfahren, wie sie mit PC, Laptop oder Tablet umgehen, Texte schreiben, Audio und Video nutzen und im Internet surfen können. Kursstart: 15. Februar 2021. Montags, 16 bis 19.15 Uhr. Handel im Internet I - Einkaufen. Theaterkarten kaufen, vergriffene Bücher finden, Kleidung bestellen. An einem Vormittag im November geht es nur um das Kaufen und Verkaufen im Internet, die Bezahlung und den Schutz vor Betrügern. Termin: Mittwoch, 25. November. 9 bis 12.15 Uhr. Fast ausgebucht! Handel im Internet II - Banking. Dass Online-Banking, mit ein wenig Sorgfalt betrieben, nicht riskanter als der Umgang mit Bargeld ist, zeigt Wilfried Wöhler den Kursteilnehmern am 2. Dezember auf. Er erklärt, worauf Kunden vertrauen dürfen und wo Risiken liegen. Termin: Mittwoch, 2. Dezember. 9 bis 12.15 Uhr. Treffpunkt Internet. Rezepte austauschen, sich über Krankheiten unterhalten, Reisetipps erhalten, Freunde oder sogar neue Partner finden ­- geht alles im Internet. Wilfried Wöhler präsentiert Foren und Communities, erklärt Benimmregeln und weist auf Risiken hin. Termin: Mittwoch, 13. Januar 2021. 9 bis 12.15 Uhr. Android Smartphone für Einsteiger. Laden, SIM-Karte einsetzen, Einschalten, Navigieren, mit dem Internet verbinden und Vieles mehr üben die Teilnehmer eines Workshops. Termin: Mittwoch, 3. Februar 2021. 9 bis 12.15 Uhr. Android Smartphone und Ladekabel nicht vergessen! Weitere Infos: Lars Peters, VHS, (05361) 89390-53. Anmeldung: (05361) 89390-40.