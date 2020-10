Toter Wolfsburger Schüler – Drei Mitarbeiter werden beschuldigt

Zwei tragische, tödliche Unglücke mit Kindern erschütterten 2019 Wolfsburg. Mitte April ertrank bei einem Spielplatzausflug in Nordsteimke ein Krippenkind in einem Regenrückhaltebecken. Drei Betreuerinnen wurden später durch das Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung verurteilt. Nur zwei Monate später kam es bei einem Schulausflug von THG-Schülern im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst (bei Diepholz) zu einem weiteren tragischen Todesfall eines Zehnjährigen, der von einer Lore überrollt wurde. Drei Personen stehen nun im Verdacht.

Einlassung eines Beschuldigten hat neue Ermittlungen zur Folge

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall im Waldpädagogikzentrum werden im 45 Kilometer entfernten Verden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft geführt. Deren Sprecher Marcus Röske erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion: „Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung richten sich gegen drei Beschuldigte, die alle Mitarbeiter des betreffenden Forstamtes sind.“ Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und ein baldiges Ende wird auch nicht erwartet. „Aus der umfangreichen Einlassung eines Beschuldigten haben sich weitere Ermittlungserfordernisse ergeben, denen nachzugehen ist.“

Lore bestand nur noch aus dem Fahrgestell

Die damalige fünfte Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums wollte mehrere Tage in den Waldpädagogikzentrum verbringen. Als eines von zehn niedersächsischen Jugendwaldheimen der Niedersächsischen Landesforsten bietet es den jungen Besuchern als außerschulischer Lernort die Möglichkeit, den Lebensraum Wald kennenzulernen. Auf dem Gelände in Hahnhorst war früher der Versuchsschacht Staffhorst I des Barbara­ Erzbergbaubetriebes. Aus dieser Zeit stand auf dem Gelände auf einem 100 Meter Schienenstück noch eine alte Eisenbahn-Lore, zwar ohne die typische Kippmulde und nur noch mit dem Fahrgestell, dafür immer noch tödlich schwer.

Kinder, Lehrer und Personal des Waldpädagogikzentrums standen unter Schock

Nach einer Frühstückspause im Freien hatte einige Schüler, darunter der Zehnjährige, auf dem alten Güterwagen herumgetobt, der sich plötzlich in Bewegung setzte und den Jungen überrollte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb das Kind noch an der Unglücksstelle. Die Klassenfahrt wurde sofort abgebrochen, die Schüler nach Wolfsburg zurückgebracht. Kinder, Lehrer und Personal des Waldpädagogikzentrums standen unter Schock. Ein Sprecher der Polizei Diepholz berichtete damals unserer Zeitung: „Wir haben unser Kriseninterventionsteam alarmiert – alles, was wir an Seelsorgern aus dem Landkreis und auch aus Nienburg bekommen konnten, haben wir rangeholt, um die Kinder, aber auch die Lehrer und die Mitarbeiter des Pädagogikzentrums zu betreuen.“ Die Klassenfahrt wurde sofort abgebrochen. Nach ihrer Rückkehr in Wolfsburg erfuhren die Schüler in der Aula des THG vom Tod ihres Klassenkameraden.

Entscheidendes Tüv-Gutachten

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Jungen an, um den Unglückshergang zu rekonstruieren. Lange Zeit nach dem tödlichen Unfall sah die Staatsanwaltschaft Verden zunächst keine Anhaltspunkte für Fahrlässigkeit oder Fremdverschulden. Die Wende brachte dann ein technisches Gutachten des Tüvs, das die Ermittlungen in eine neue Richtung lenkte. Die frühere Sprecherin der Anklagebehörde, Kristina Hillebrecht, teilte im Dezember mit, es soll nun ermittelt werden, wer für die Aufstellung und Überwachung der Lore im Waldpädagogikzentrum verantwortlich war und ob es dabei gegebenenfalls zu Sorgfaltspflichtverletzungen gekommen ist. Die Polizei Diepholz wurde mit Nachermittlungen beauftragt.

Keine Prognose über Zeitpunkt des Verfahrensabschluss

In diesem Zusammenhang gerieten die drei Mitarbeiter des Waldpädagogikzentrums ins Visier. Der Abschluss des Verfahrens ist überfällig und zuletzt war für Ende des Sommers geplant. Zuletzt gab es mehrere Akteneinsichtgesuche von den Verteidigern der drei Beschuldigten, die abgearbeitet werden mussten. „Die recht lange Ermittlungsdauer beruht auf der Bedeutung und Komplexität des Verfahrens“, erklärte Hillebrecht.

Die Staatsanwaltschaft Verden wollte zu den bisherigen Erkenntnissen zum tatsächlichen Geschehen am Unglücksort, zu den Kernaussagen des Gutachtens sowie zum Inhalt der Vorwürfe, die gegen das Trio erhoben werden, aktuell keine Angaben machen. „Insoweit ist der Abschluss der Ermittlungen abzuwarten“, so Röske.

Lesen Sie mehr über den Fall

Zehnjähriger Junge aus Wolfsburg stirbt bei Schulausflug

Notfallseelsorger unterstützen am Theodor-Heus-Gymnasium

Schüler (10) stirbt auf Klassenfahrt – Wolfsburg trägt Trauer

Nach Unfall bei Schulausflug- Wolfsburger Schüler wird obduziert

Tödlicher Unfall auf Klassenfahrt- Ermittlungen dauern an

Wolfsburger Schüler starb bei Ausflug – Lore wird entsorgt

Toter Wolfsburger Schüler – weitere Ermittlungen