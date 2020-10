Finanzausschuss - Hartes Ringen ums Schullandheim

Der Rat war tags zuvor über die ernste Lage im Haushalt informiert worden. Donnerstagabend befasste sich damit der Finanzausschuss. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt sei nur noch über Kreditaufnahmen zu sichern, so Kämmerer Bauer. Je mehr man sich verschulde, desto schlechter falle allerdings die Bonität aus. Im Privaten käme das verschleppter Insolvenz gleich, fürchtete Jens Tonskötter, PUG.

Vieles soll auf den Prüfstand, vor allem noch nicht abgearbeitete Maßnahmen

Zwar beziehe sich das Insolvenzrecht nicht auf die Kommune, klärte der Kämmerer auf, stellte aber im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt klar, dass auf den Prüfstand müsse, was nicht abgearbeitet werden könne. Dies war in den zurückliegenden Jahren immer wieder Thema - die Frage, ob Projekte, Maßnahmen mit Blick auf (personelle) Kapazitäten überhaupt abgearbeitet werden können.

Fördermittel für ÖPNV, Online-Projekte und mehr

Die Steuerschätzung im November, so Kämmerer Bauer, werde Aufschluss über die Einkommenssteuer bringen. Bei den in Aussicht gestellten Kompensationsmitteln stehe man in Kontakt mit dem Land. Positiv: Es gebe zusätzlich zu diesen Mitteln von Bund und Land Fördermittel für ÖPNV, Online-Zugangsprojekte, CO2-Reduzierung und mehr. Aber etliches müsse auf den Prüfstand, mahnte Bauer.

Schon ausgegebene Planungskosten sollen kein Hindernis sein, sagt die PUG

Jens Tonskötter, PUG, ging noch einen Schritt weiter und forderte, dass auch das Argument von „schon ausgegebenen Planungskosten“ kein Grund sein dürfe, Projekte durchzuziehen. „Wir brauchen Aufschluss, in welcher Leistungsphase sich was befindet und danach müssen wir entscheiden.“

PUG will Schullandheim im Harz erhalten

Eine klare Entscheidung hat die PUG beim Schullandheim Andreasberg getroffen: Sie möchte es erhalten. Im Finanzausschuss gab es eine Sitzungsunterbrechung dazu. Zwischen Ausschuss und Verwaltung wurden Argumente darüber ausgetauscht, ob der PUG-Antrag in dieses Gremium gehöre oder nicht.

Uneinigkeit zum Antrag - Gehört er in den Finanzausschuss?

Zuvor hatte sich im Schulausschuss eine Mehrheit gegen Verkauf ausgesprochen. Stadträtin Iris Bothe: „Dies ist der Ausschuss für Finanzen, Controlling und Haushaltskonsolidierung. Der Antrag gehört hierher.“ Iris Bothe informierte über die Kosten. 650.000 Euro wären für Brandschutz, Heizung erforderlich, zudem in den kommenden Jahren eine erlebnispädagogische Aufwertung. Die PUG bestand auf Abstimmung, die Mehrheit votierte für Erhalt. Im Frühjahr hatte der Rat der Stadt für den Verkauf votiert.

RPA-Chefin geht in den Ruhestand und übergibt OB Mohrs einen Notgroschen

Zum Abschluss gab es noch eine besondere Formalie: Mit einem Blumenstrauß verabschiedete Peter Kassel die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes Helga Müller-Bertram in den Ruhestand. Sie hatte den Fachausschuss lange begleitet. Die RPA-Chefin hatte zudem für Klaus Mohrs, der ebenfalls erschien, um ihr zu danken, ein besonderes Geschenk. „Ich habe in all den Jahren einen Notgroschen gesammelt. Den möchte ich Ihnen in der Hoffnung, dass Sie ihn auch in diesen Zeiten nicht brauchen, übergeben“, so die scheidende RPA-Chefin. Der OB nahm das Kästchen an - und gab es sogleich an seinen Kämmerer weiter: „Der passt besser darauf auf“, so das Stadtoberhaupt.