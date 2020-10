Wolfsburgs widerlichster Serienstraftäter steht wieder vor Gericht

Dieser Mensch sammelt Urteile wie andere Menschen Briefmarken. Seit er 14 Jahre alt ist, begeht ein 35-jähriger Wolfsburger Straftaten. 29 Einträge finden sich in seinem Strafregister. Gefängnisaufenthalte ändern bei ihm nichts, Kooperation mit Behörden lehnt er ab. Das Lieblingsschimpfwort des Spätaussiedlers lautet: „Du deutsche Missgeburt“. Diese Woche wurde wieder über ihn verhandelt.

Kein Interesse an seinem eigenem Prozess

Das Landgericht Braunschweig hatte die Aufgabe, aus drei Verurteilungen eine neue Gesamtstrafe zu bilden. Im Zeitraum zwischen April 2017 und November 2018 hatte der Wolfsburger 21 Straftaten begangen. Während die Kammer, der Staatsanwalt und zwei Verteidiger über sein Schicksal diskutierten, blickte der, um den es ging, ins Leere, als ob ihn das alles nichts anginge.

Hass auf Deutsche

Er wurde 1984 in Kasachstan geboren. Als 4-Jähriger kam er nach Deutschland. Erst wohnte die Familie in Braunschweig, dann in Wolfsburg. Er brach die Schule ohne Abschluss und danach eine Ausbildung ab. Im Alter von 14 begann er zu kiffen, als 16-Jähriger nahm der bullige Mann Anabolika, mit 18 Heroin. Immerhin absolvierte er einmal eine Drogentherapie. Wenn er nicht in Haft sitzt, finanziert er sein Leben durch staatliche Sozialleistungen oder Straftaten. In seinem Register finden sich Vermögens- und Gewaltdelikte, in den letzten Jahren vor allem Beleidigungen von zufällig ausgewählten Opfer, wobei er einen ausgeprägten Hass auf jeden Deutschen offenbart.

Wenn ihm jemand nicht passt, dem droht Ärger

Einen Mitarbeiter eines Nordsee-Schnellrestaurants hatte er auf dem Kieker, weil er der Meinung war, der hätte sein Fischbrötchen nicht richtig eingewickelt. Im Mai 2017 traf er auf dem Mann, setzte ihn mit Beleidigungen und Schlägen so unter Druck, dass dieser auf die Knie ging und sich entschuldigte. Im Januar 2018 randalierte er in der Innenstadt. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wollte einschreiten, es entwickelte sich eine Schlägerei. Nur mit Einsatz mehrerer Polizisten konnte der Wüterich gebändigt werden. Den Ordnungsdienstmitarbeiter nahm dieser Vorfall so mit, dass er den Dienst quittierte.

Gutachter ist ratlos

In drei Fällen kotete er auf Vorladungen zu seinen Prozessen und stopfte die Ekelpost in die Briefkästen des Amtsgerichts in Wolfsburg sowie des Landgerichts in Braunschweig. Was geht bloß in seinem Kopf vor? Jegliche Gespräche mit einem psychiatrischen Gutachter lehnt er ab. Diesem fällt es schwer, den Angeklagten einzuschätzen. Seit 1999 wurde der Angeklagte jedes Jahr verurteilt, „das muss man erstmal hinbekommen in dem Tempo, in dem die deutsche Justiz arbeitet“, bemerkte der Gutachter spitz. Die Kotbriefe könnten ein Hinweis auf eine frühe psychische Störung sein, möglicherweise spiele auch die Suchtproblematik bei ihm eine Rolle.

Seit Dezember 2018 sitzt der Angeklagte in der JVA Rosdorf ein. Im Februar 2020 stand er als Angeklagter in Wolfsburg vor Gericht. Zunächst folgte er stumm der Verhandlung, bei der Urteilsverkündung beleidigte er den Richter durch. Nun in Braunschweig blieb er ruhig. Schön während das Urteil verkündet wurde, brachte er sich in Position für den Abtransport durch die Justizbeamten.