Laserstrahl im Corona-Herbst

Zusammenhalt – genau das ist es, wonach man sich in diesen unsicheren Zeiten sehnt. Und dafür ist das Phaeno-Projekt „Laserstrahl“, der vom Nordkopf ausgeht und am Klieversberg endet und „Nachbarn und Freunde“ verbindet, eine wunderbare Metapher. Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge, der für diese tolle Idee viele Wolfsburger Akteure als Partner gewonnen hat, bezieht die Wirkung des „Laserstrahls“ nicht nur auf städtische Architektur, sondern auch auf den Handel, für den es im Corona-Herbst mit aller Kraft zu kämpfen gilt. Liebe Gastronomen oder Einzelhändler, auch wir haben in diesen Zeiten immer ein offenes Ohr und berichten über das, was euch Sorgen und Nöte bereitet. Bei Bedarf bitte melden!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an kerstin.loehr@bzv.de