Der Sommer war wieder viel zu kurz. Der ein oder andere mag sich ja am Wetter erfreuen. Ich dagegen bin nie ein großer Fan dieser Jahreszeit gewesen. Allein die Gartenarbeit, die nun ansteht mit dem Einsammeln des vielen Laubs, das von den Bäumen herunterrieselt. Und wenn das mal die einzige Aufgabe im Garten wäre ... Da hat Corona schon etwas Gutes, denn es bleiben einem viel mehr Zeit für solche Dinge. Und wenn der Herbst eine gute Sache hat, dann dass man endlich wieder ohne Reue Deftiges auftischen kann. Grad eben, wo ich diese Zeilen schreibe, köchelt meine Linsensuppe auf dem Herd. Am Wochenende wurde der erste Wirsing verarbeitet und wenn der Garten mit die Zeit lässt, dann will ich mich bald an Kohlrouladen probieren. Den Kamin habe ich auch schon zweimal in den vergangenen Tagen angefeuert. Wenn ich noch einmal darüber nachdenke: So schlecht ist der Herbst ja doch gar nicht.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an hendrik.rasehorn@bzv.de