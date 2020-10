Wolfsburg: Attacke auf Zugbegleiter – Forderung nach Konsequenzen

Es ist ein unglaublicher Vorfall, der sich Freitagabend auf dem Hauptbahnhof Wolfsburg ereignet hat. Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer (39) attackierte einen Zugbegleiter (45), der infolge des Zwischenfalls einen Herzinfarkt erlitt und reanimiert werden musste. Noch am gleichen Tag wurde das Opfer ins Klinikum auf die Intensivstation gebracht und hält sich dort weiterhin auf. Der Vorfall fügt sich ein in ein tristes Bild vom Alltag auf der Schiene. Jedes Jahr werden rund 2500 Übergriffe auf Bahn-Mitarbeiter gezählt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert: „Konsequent durchgreifen bei Übergriffen auf Beschäftigte in Bus und Bahn!“ Die Bahn kündigte an, im Wolfsburger Fall Strafanzeige gegen den Tatverdächtigen zu stellen.

Polizei Wolfsburg leistete Amtshilfe

Der Tatverdächtige lebt in Berlin und bestieg den IC 2916 Berlin-Kassel. Als der Zugbegleiter, bei dem es sich um den Zugchef handelte, sein Ticket kontrollieren wollte, kam es zu dem Konflikt, der beinahe tödlich endete. Passagier soll sich geweigert haben, einen Fahrschein mit Aufschlag nachzulösen. „Der Zugchef entschied einen außerplanmäßigen Stop in Wolfsburg. Er wollte die Fahrt nur fortsetzen, wenn der Mann den Zug verlässt“, berichtete der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Ackert. Die Bundespolizei wurde verständigt, die die Polizei Wolfsburg um Amtshilfe bat.

Reisende nahmen die Verfolgung des Täters auf

Nach dem Halt auf dem Wolfsburger Hauptbahnhof kam es gegen 20.42 Uhr zum Gerangel, bei dem der Tatverdächtige dem Schaffner mehrfach mit der Faust auf die Brust geschlagen haben soll. Der Mann – er hatte eine Vorerkrankung – erlitt einen Herzinfarkt. Ohne die schnelle Reaktion einer Reisenden, die den Schaffner reanimierte, bis der Rettungsarzt eintraf, wäre er womöglich verstorben. „Der Verdächtige flüchtete. Zwei Reisenden nahmen aber die Verfolgung auf und die Polizei Wolfsburg konnte den Mann schnell stellen“, so Ackert.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen Deutschen mit türkischen Migrationshintergrund. Er soll versucht haben sich rauszureden, in dem der den Schaffner bezichtigte, ihn rassistisch beleidigt zu haben. Außerdem soll er sich als LKA-Beamter ausgegeben haben. „Wir ermitteln gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Missbrauch von Amtsbezeichnungen“, so Ackert. Da der Verdächtige einen festen Wohnsitz in Berlin hat, kam er nicht in Haft. Er erhielt aber einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände.

Sicherheitskräfte sind ganz besonders gefährdet

Der Umgangston auf der Schiene und in den Bahnhöfen ist in den vergangenen Jahren rauer geworden. Seit 2012 stieg die Anzahl der Gewaltdelikte an. Das schwärzeste Jahr war 2018 mit rund 2610 Angriffe auf DB-Mitarbeiter. Im Jahr 2019 waren es immerhin noch 2558 Angriffe. Die Hälfte der Angriffe trifft Sicherheitskräfte, oft in Zusammenhang mit Fußballspielen, Volksfesten und anderen Großveranstaltungen. Schwere Verletzungen, so wie im Wolfsburger Fall, seien allerdings die Ausnahme. „Die Sicherheit der Mitarbeiter und der Reisenden hat allerhöchste Priorität“, so die Bahn-Sprecherin. „Auf die kontinuierlich sinkende Hemmschwelle für Gewalt reagiert die DB mit regelmäßigen Trainings, damit Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen reagieren und Konflikte beherrschen.“

Gewerkschaft fordert Politik zum Handeln auf

Der Vorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Kristian Loroch, kritisierte in einer Pressemitteilung: „Wie oft müssen die Beschäftigten der Bus- und Bahnunternehmen attackiert werden, bevor die Politik endlich spürbar reagiert.“ Er fordert Doppelbesetzungen alles Züge im Nahverkehr, zusätzliches Sicherheitspersonal sowie Sonderdezernaten bei allen Staatsanwaltschaften, damit entsprechende Strafverfahren effektiv und sehr zeitnah erfolgen können.

