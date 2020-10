Wolfsburger Ehepaar Pobloth feiert diamantene Hochzeit

Gisela (79) und Adelfried Pobloth (82) gehörten früher beide dem VfL Wolfsburg an und gingen vom Verein aus schwimmen. Auf diese Weise lernte sich das Ehepaar eines Tages im VW-Bad kennen. Inzwischen sind die Pobloths seit 60 Jahren verheiratet und feiern am Mittwoch das Fest der diamantenen Hochzeit.

„Wir waren regelmäßig im VW-Bad“, berichteten die Eheleute. Irgendwann seien sie sich dann nähergekommen. Nachdem sie ein Paar waren, „mussten“ sie heiraten, denn Gisela Pobloth war noch nicht volljährig, und ihr Vater musste beruflich nach Hannover. „Ich wollte aber nicht mitkommen, sondern in Wolfsburg bleiben“, erzählte Gisela Pobloth. Der Vater gestattete ihr das nur unter der Bedingung, dass sie Adelfried Pobloth heiratete.

Die Pobloths sind heute eine Großfamilie

Gisela und Adelfried Pobloth bei ihrer Hochzeit 1960. Foto: Bettina Jaeschke

Fünf Kinder hat das Ehepaar, die meisten davon wohnen noch in der Region. Auch zwölf Enkel und die zweijährige Urenkelin Naila gehören zur Familie. Beruflich gesehen, haben die Pobloths etwas Besonderes geschafft, das Ehepaar war bereits in vierter Generation bei VW angestellt. Als Nachwuchskraft fing Gisela Pobloth einst beim Autobauer an. Letztlich landete sie in der Versandabteilung. Nachdem das erste Kind geboren war, hörte sie jedoch auf, zu arbeiten und widmete sich ganz der Familie. Adelfried Pobloth begann als Jungarbeiter bei VW und lernte dann Maschinenschlosser. Bis zu seiner Pensionierung war er schließlich als Programmierer tätig.

Bis vor einigen Jahren reiste das Ehepaar noch gerne und viel. Unter anderem waren die Pobloths in Neuseeland, Australien und Japan. Aber auch mit dem Kreuzfahrtschiff ging es auf Tour. Die längste Seereise dauerte sechs Wochen. Auch Urlaube mit dem Zelt standen auf dem Programm. In ihrer Freizeit handarbeitete Gisela Pobloth früher viel. Stricken, häkeln, sticken – „ich habe alles gemacht“, erzählte sie. Gerade für die Kinder habe sie gerne und viel gestrickt – unter anderem Pullover und Socken.

Die geplante große Feier fällt aus

Eigentlich wollte das Ehepaar seine diamantene Hochzeit groß feiern. „Im Januar haben wir schon allen gesagt, welchen Termin sie sich freihalten sollen“, berichtete Gisela Pobloth. Doch aufgrund der aktuellen Situation fällt die Feier nun aus. „Das ist mir zu gefährlich. Jetzt machen wir gar nichts“, sagte sie. „Vielleicht haben sich die Kinder etwas überlegt und überraschen uns.“