Wolfsburger Gymnasiasten interviewen Ministerpräsident Weil

Auszeichnung für vier Schüler des Wolfsburger Theodor-Heuss-Gymnasiums: Julius Gretges (18), Max Spauschus (18), Carlotta Hohaus (17) und Limara Leusmann (18) überzeugten mit ihrer journalistischen Berichterstattung aus dem Niedersächsischen Landtag und belegten in der Kategorie Online-Radio den ersten Platz.

Vier Tablets für die Gewinner

Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz überreichte kürzlich in Hannover vier Tablets und Urkunden an das Quartett. Das Team überzeugte durch „journalistisch anspruchsvolle Audios und eine insgesamt facettenreiche Produktion“ hieß es in der Würdigung. Die Jurymitglieder zeigten sich beeindruckt von der Originalität, dem Sprach- und Reflexionsniveau der Beiträge. Pate der Wolfsburger Gruppe war der Landtagsabgeordnete Björn Försterling (FDP) aus Wolfenbüttel.

Treffen im Landtag (von links): Immacolata Glosemeyer aus Wolfsburg, Pate Björn Försterling, Limara Leusmann, Max Spauschus, Ministerpräsident Stephan Weil, Carlotta Hohaus, Julius Gretges und die ehemalige Politik-Lehrerin des THG, Gudrun Andacht. Foto: Landesinitiative n-21

Eindrucksvoller Blick hinter die Kulissen

Drei Tage, vom 27. bis 29. März 2019, berichteten die THG-Schüler per Webradio von den Plenardebatten im Landtag. „Das war sehr eindrucksvoll, einmal hinter die Kulissen zu schauen“, erinnert sich Max Spauschus, der politisch sehr interessiert und selbst auch aktiv ist. Für die Beiträge wurden mehrere Landtagsabgeordnete interviewt und auch Ministerpräsident Stephan Weil. Zudem gab es eine einstündige Live-Sendung. „Das war absolut toll. So eine Chance bekommt nicht jeder“, sagt Spauschus. Er möchte zusammen mit Julius Gretges und Carlotta Hohaus im nächsten Jahr das Abitur am THG ablegen. Limara Leusmann hat die Schule mittlerweile verlassen und eine Ausbildung begonnen.

Ehemalige Lehrerin ist stolz

Stolz auf ihre ehemaligen Schüler ist Gudrun Andacht. Sie unterrichtete am THG von 2004 an unter anderem Politikwisschenschaft und animierte die vier Schüler aus dem damaligen 11. Jahrgang zur Teilnahme. Obwohl seit dem Sommer im Ruhestand, ließ es sich Andacht nicht nehmen, die Gruppe zur Siegerehrung nach Hannover zu begleiten. „Die Ehrung kam für uns alle sehr überraschend“, sagt Andacht. Schließlich sei der Besuch im Landtag schon eineinhalb Jahre her. „Die Beiträge sind sehr gut geworden. Der Aufenthalt war damals unglaublich intensiv. Die Schüler haben sich richtig reingekniet. Auch ich habe sehr viel gelernt“, erzählt Andacht.

Der Niedersächsische Landtag und die Landesinitiative „n-21: Schulen in Niedersachsen online e. V.“ bieten seit 16 Jahren politikinteressierten Schulteams die Möglichkeit, live über Plenarsitzungen im Landtag zu berichten. Ziel des Projektes „Landtag Online“ ist es, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken und sie für Politik zu begeistern. Die Beiträge der THG-Schüler sind im Internet zu finden unter https://www.online-redaktionen.de/plenum03-2019.