Ihren Nationalfeiertag begingen die Deutschen eher zurückhaltend, schätzte Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Feierlaune der Deutschen beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ein. Damit mag er Recht haben: So richtig viel Festivität ist damit bei uns nicht verbunden. Oder haben Sie am Samstag auf den Straßen getanzt?

Schauen wir in andere Länder, sieht das ganz anders aus. Der 4. Juli ist in den USA fast schon heiliger als das Weihnachtsfest: Ihren Unabhängigkeitstag feiern die Amerikaner mit viel Feuerwerk, Paraden und Konzerte. Paraden gibt es auch, wenn die Franzosen am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille erinnern. Am 2. Juni schon feiern die Italiener ihr Festa della Reppublica, mit Militärparade und Kunstflugstaffel.

Bei uns ist der dritte Oktober eine eher ruhige Angelegenheit. Wetter ist meist auch nicht so doll. Vielleicht sollten wir die Einheit lieber in den Sommer verlegen?

