Festakt in Wolfsburg: Der lange Weg zur Wiedervereinigung

Zur echten deutschen Einheit ist das Land wohl noch auf dem Weg. Das ist ein Fazit einer Podiumsdiskussion in der Bürgerhalle des Rathauses. Dort fand am Vorabend des dritten Oktobers ein Festakt statt. Oberbürgermeister Klaus Mohrs empfing unter anderem den Präsidenten des Stadtrates in Wolfsburgs Partnerstadt Halberstadt, Volker Bürger, den Historiker und Autoren Frank Wolff, Alexander Kraus vom Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS), seine eigene Büroleiterin Christin Schnaithmann sowie Felix Bauer und Lasse Marschhause. Die beiden hielten flammende Reden für die Demokratie und Freiheit.

Man hätte es bei den Reden der beiden Jungs belassen, sich noch einmal wie einst in die Arme fallen und bei wunderbarer Musik vom Streichquartett des Philharmonic Volkswagen Orchestras feiern können. Doch erstens machte Corona einen Strich durch so viel Feierlaune, und zweitens begehen die Deutschen ihren Nationalfeiertag etwas zurückhaltend, wenn er ihnen denn überhaupt auffällt. Vor geschichtlichem Hintergrund fühle er sich für die Menschen zu nationalistisch an, schätzte Klaus Mohrs ein.

Deutsche Einheit steht für geeintes Europa

Aber zu Felix und Lasse. Die beiden absolvieren derzeit ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ). Beide haben ihr Wissen über die DDR aus den Geschichtsbüchern der Schule sowie aus Gesprächen mit und Erzählungen der älteren Generation. Sie kennen nur das vereinte Deutschland. Meinungsfreiheit? „Ich gebe Informationen freiwillig preis, dies im Vertrauen darauf, dass der Staat meine Privatsphäre respektiert“, sagte Felix im Hinblick auf das DDR-System. Die einstige Mauer nannte er surreal, und mit Blick auf Länder wie Polen und Ungarn unverständlich, dass wieder Grenzen gezogen würden. Es gehe darum, für ein geeintes Europa, eine freiheitliche Welt, einzustehen. Genau das verbinde er mit der deutschen Einheit.

Lasse stellte Fragen nach Zweifeln, Erwartungen, dem Erreichten. Er sei beinahe traurig, dieses schöne Ereignis Wiedervereinigung nicht selber erlebt zu haben. „Aus meinen Gesprächen mit den Menschen heraus betrachte ich die Wiedervereinigung aus verschiedenen Perspektiven“, sagte er. Das Ergebnis seien eben jene Fragen, auch nach der Zukunft.

Jede Generation hat ihren eigenen Blick auf die Wiedervereinigung

Den beiden Standpunkten folgte ein Ausflug in die Vergangenheit mit Frank Wolff. Um die unterschiedliche Wahrnehmung der Wiedervereinigung verständlich zu machen, entführte er die Gäste in der Bürgerhalle in die Zeit der Entstehung der Teilung Deutschlands, machte Unterschiede an der sich später entwickelnden Sehnsucht nach Konsum fest und beschrieb eine zweite Generation nach der Schließung der Grenze, deren Leben mit 30 zu stagnieren begann.

Klaus Mohrs und Volker Bürger waren sich einig: Was nach 1990 gesellschaftlich wie wirtschaftlich nicht gut gelaufen ist, projizierten die Menschen auf die Wiedervereinigung, aber: „Die Probleme hat es vorher schon gegeben“, so Bürger. Christin Schnaithmann, 1991 in Staßfurt geboren, brachte es auf den Punkt: Die gemachten Erfahrungen in der eigenen Lebenswelt seien für den Blick auf die Wiedervereinigung entscheidend, sprich: Jede Generation betrachtet den 3. Oktober auf ihre Weise. Und so ist es wohl eine Frage der Zeit, wann die Deutschen an ihrem Tag einfach ihr freiheitliches Land feiern.