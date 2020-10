Herbst-Boom bei VW: Jetzt gibt’s auch Jobs für Zeitarbeiter

So schnell ändert sich die Lage derzeit am Mittellandkanal. „Verrückte VW-Welt: Extraschichten, aber keine Einstellungen“ titelte unsere Zeitung erst vor einigen Tagen. Nun ist aber schon wieder alles ganz anders. Der Einstellungsstopp, den das Unternehmen bis Jahresende verhängt hatte, ist zwar nicht Makulatur. Aber eingestellt wird dennoch – befristet. Die Autovision, Personal-Dienstleister von Volkswagen, sucht Produktionsmitarbeiter für das Stammwerk. Schon nächste Woche sollen sie anfangen, die Verträge sind bis Jahresende befristet. Es soll aber auch Laufzeiten bis Ende März geben. Das entsprechende Jobangebot kann man auf der Homepage der Autovision nachlesen.

Mindestens 150 Job für Zeitarbeiter - vielleicht auch mehr

Gerüchteweise will das Management mindestens 150 Arbeitskräfte in der Produktion des Stammwerkes einsetzen. Zugleich wurden besagte Extraschichten in dieser Woche vom Betriebsrat abgesegnet. Das lässt nur einen Schluss zu: Volkswagen will in den nächsten zwei Monaten so viele Autos wie möglich bauen. Die bislang festgelegten Extraschichten für die Stammbelegschaft beziehen sich nur auf die Monate Oktober und November. Über die Fahrweise im Dezember wurde noch gar nicht beraten.

Befristete Jobs bereiten Bauchschmerzen

Im Rahmen des Zukunftspaktes hatte das Unternehmen darauf bestanden, Zeitarbeit weitgehend zurückzufahren. Auch der Betriebsrat war mit der zuletzt gelebten Praxis der Zeitarbeit nicht mehr glücklich. Neuen befristeten Verträgen wollten die Arbeitnehmervertreter eigentlich nur noch zustimmen, wenn die Kollegen auf Zeit mit einer Bonuszahlung für die unsichere existenzielle Lage entschädigt worden wären.

VW braucht Autos, für die die Kunden Prämien kassieren

Jetzt aber verändert eine Mini-Sonderkonjunktur die Lage. Coronapause, Kaufzurückhaltung der Kunden und das Prämienfeuerwerk von Steuerzahlern und Herstellern kurbelt den Absatz an. In Wolfsburg geht es nun auch darum, möglichst viele Golf- und Tiguanhybride auf den Markt zu bringen. Deren Käufer kommen – ebenso wie die Besteller von Elektroautos – in den Genuss von Prämien von bis zu 9.500 Euro. Und Volkswagen braucht ein deutliches Verkaufsplus von Stromern und Hybriden, um die Abgasgrenzwerte einhalten zu können.

Die Personaldecke wird zu dünn

Mit dem Stammpersonal allein kann VW in Wolfsburg offenbar keine Auftragsspitzen mehr abfangen. Neben dem Einstellungsstopp führt auch die Altersteilzeit für immer mehr Jahrgänge zu einem Aderlass. Zudem wurde bereits an zwei Linien je eine Schicht aufgelöst. Die Mitarbeiter wurde auf andere Teams verteilt. Jetzt braucht VW wieder Leute – am Montag fangen die ersten schon an.

