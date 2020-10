VW und Corona: Werk Emden ist der Hotspot

In Emden wird der Passat gebaut. Künftig soll dort ein E-Modell von VW produziert werden.

Wolfsburg/Emden. Im ostfriesischen Werk wurden inzwischen schon 95 Personen in Quarantäne geschickt.

So schnell kann es gehen. Im Emder VW-Werk geht derzeit die Angst vor einer großflächigen Ausbreitung des Coronavirus um. Angefangen hat es in der Vorwoche mit einem Mitarbeiter, bei dem die Infektion nachgewiesen wurde. Daraufhin wurden 20 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Offenbar waren auch Führungskräfte aus der Lackiererei betroffen, wie die Emder Zeitung und andere Medien berichten. Inzwischen ist der Kreis der unter Quarantäne gestellten Mitarbeiter/innen erheblich größer geworden.

95 Beschäftigte wurden für 2 Wochen in Quarantäne geschickt „Aus dem beruflichen Umfeld der Kontaktpersonen sind noch zwei Virus-Ansteckungen erfolgt und nachgewiesen. Für 16 der zunächst 20 ausgemachten Kontaktpersonen konnte zwischenzeitlich Entwarnung gegeben werden, einige Testergebnisse stehen aber noch aus, zwei Ergebnisse waren allerdings positiv. Deshalb hat VW in Abstimmung mit dem Emder Gesundheitsamt jetzt noch 95 Beschäftigte für zwei Wochen in Quarantäne geschickt - und die Sicherheitsvorkehrungen nach eigenen Angaben weiter verschärft“, schreibt die Emder Zeitung in ihrer Freitagausgabe. Das private Umfeld wird untersucht Wie viele Kontaktpersonen wiederum aus dem privaten Umfeld der Betroffenen mit Einschränkungen rechnen müssten, sei noch unklar. „Die Gesundheitsämter in Emden und dem Umland bearbeiten die Fälle nach Wohnort der VW-Mitarbeiter“, so die Zeitung. Volkswagen hat ein über 100 Punkte umfassendes Papier mit Schutzmaßnahmen und Handlungsmustern erstellt, um eine Ausbreitung des Virus in den Werken zu verhindern und einen zweiten Lockdown zu vermeiden.