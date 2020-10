Wellness-Oase in Fallersleben hat neue Inhaberin

Mit einem kleinen Zusatz geht es weiter: „Mayas Wellness-Oase“ heißt das etablierte Kosmetikgeschäft in der Fallersleber Altstadt fortan. Heidi Krüger hat es zum 1. Oktober an ihre Mitarbeiterin Maya Adzemian übergeben. Für die Kunden ändert sich zunächst nichts – es soll aber auch Neues ins Angebot aufgenommen werden.

Fließender Übergang

„Das Team bleibt ja“, freut sich die Fallersleber Geschäftsfrau, dass sie eine Nachfolgerin für ihr Unternehmen in der Westerstraße gefunden hat. „Es war immer unsere Herzensangelegenheit, dass wir hier nicht irgendwann die Tür zuschließen müssen, weil wir in Rente gehen. So ist es nun schön, es gibt einen fließenden Übergang.“ Heidi Krüger (62) macht in Teilzeit weiter und unterstützt die neue Inhaberin, soweit erforderlich. Ihr Mann Helmut Krüger (63) geht zum 1. Dezember offiziell in Rente.

Am 2. April 2002 hatte Heidi Krüger die Wellness-Oase eröffnet, damals noch im Ladenlokal um die Ecke. 2007 erfolgte die Vergrößerung auf 75 Quadratmeter in den heutigen Räumen direkt an der Straße.

Schon seit gut zwei Jahren hat Maya Adzemian in dem Kosmetikgeschäft mitgearbeitet. Sie kam vor rund sechs Jahren von Polen nach Deutschland, in ihrer Heimat hatte sie bereits 15 Jahre als Kosmetikerin gearbeitet. „Mein Traum war, in Deutschland ein Kosmetikstudio zu haben“, sagt sie. So hat es sich ergeben, dass sie nun die Wellness-Oase übernommen hat.

Neue Angebote geplant

Am Wochenende will die neue Inhaberin einen Teil des Geschäfts umgestalten, unter anderem soll ein Raum nur für Wellness entstehen. Denn zusätzlich zu den bekannten Angeboten wie den klassischen kosmetischen Gesichtsbehandlungen, Make-up, Hand- und Nagelpflege sowie Fußpflege sollen neue Angebote ins Programm aufgenommen werden. Als Beispiele nennt Maya Adzemian Mikrodermabrasion und Hot-Stone-Massage.