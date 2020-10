In der Wolfsburger Autostadt gibt es jetzt eine Zulassungsstelle

Aktuell beträgt die Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsstelle der Stadt Wolfsburg etwa vier Wochen. Nur in dringenden Angelegenheiten gibt es ausnahmsweise Notfalltermine, wie die Stadt mitteilt. Aufgrund der corona-bedingten weitgehenden Schließung des Rathauses Rathauses von Mitte März bis Mitte Mai habe sich eine Bugwelle an Vorgängen angehäuft, die nun sukzessive abgebaut werde. Seit Mitte Juli arbeiten die Bürgerdienste wieder weitestgehend im Normalbetrieb, die Besuchszeiten wurden ausgedehnt.

Kapazitäten im Wolfsburger Rathaus lassen sich nicht ausdehnen

Weil aber eine weitere Ausdehnung der Kapazitäten innerhalb des Rathauses aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich ist und um weitere Entlastungen zu schaffen, steht ab sofort bis zum 31. Oktober die Zulassungsstelle der Autostadt für zulassungsrechtliche Dienstleistungen dem allgemeinen Publikumsverkehr zur Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Kunden, die bereits einen Termin für die Zulassungsstelle im Rathaus gebucht haben, können ihre Anliegen auch in der Autostadt erledigen. Die Stadt Wolfsburg bittet jedoch darum, die gebuchten Termine zu stornieren.

Stadtrat Andreas Bauer: „Durch diese Erweiterung der Dienstleistung erhoffen wir uns eine deutliche Reduzierung der Wartezeiten und schaffen eine Serviceverbesserung für die Bürgerinnen und Bürger.“ Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: „Wir freuen uns, die Zulassungsstelle der Stadt Wolfsburg zu unterstützen. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können die Zulassung ihres Fahrzeugs mit Angeboten der Autostadt verbinden. Zum Beispiel gibt es gleich nebenan frische Brötchen und selbst gerösteten Kaffee in unserer Bio-Bäckerei ‚Das Brot‘.“

Kennzeichen können nicht in der Autostadt geprägt werden

In der Autostadt erhalten die KundInnen, nach Sichtung der Antragsunterlagen, sofort einen Abholtermin für die amtlichen Dokumente. Kennzeichenschilder können aber nicht in der Zulassungsstelle der Autostadt geprägt werden und müssen von den Antragstellenden selbst beschafft werden. Deshalb erhalten die KundInnen die Stempelplaketten und bringen diese mit Hilfe einer Anleitung selbst auf ihre Kennzeichen an. Bezahlt wird per Überweisung.

Die Zulassungsstelle in der Autostadt befindet sich im ServiceHaus am Mittellandkanal. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Freitag von 9 bis 12 Uhr. Händler- und Gewerbezulassungen, Fahrzeugvorführungen und Ausfuhren in das Ausland werden weiterhin im Rathaus bearbeitet.

