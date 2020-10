Herbst-Ton

Nein, um die Farben der neuen Herbstkollektion geht es hier nicht - es sollen ja bordeaux, orange, grau sein - um Nervtötendes für die Ohren geht es. Kreischende, dröhnende, ratternde Laubpuster und -sauger haben jetzt wieder die Lufthoheit über Wolfsburg übernommen. Abgas- und Feinstaubwolken inklusive. In anderen Städten auch schon verboten, dürfen die Nervtöter dieserorts wieder nach Herzenslust aufgedreht werden. Hoffnung macht allein, dass hie und da private Gartenbesitzer auf die Elektrovariante setzen oder gar zu Harke und Besen greifen. Und aus dem Laub Igel & Co. sogar ein kleines Heim richten. Anders als die von Laubsaugern inhalierten Jungigel (und Frösche) können die Stachler so gut überleben. In Sachen Salamander ist der Aufwand, den die Stadt zu ihrem Schutz betreibt, immens. Vielleicht setzt der Igel-Schutz ja auch ein, wenn sie vor dem Aussterben stehen.