Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan von Barbara und Matthias Lange für ihr WKS-Kaufhaus zugestimmt. Das Geschäft wird in eine neue Gesellschaft überführt, für die Kunden ändert sich nichts. Unsere Redaktion sammelten Stimmen zur Rettung.

Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent

„Der intensive Austausch hat sich ausgezahlt und es wurde eine Lösung gefunden, den Betrieb von Wolfsburgs ältestem Kaufhaus fortzuführen. Es freut mich vor allem für das Ehepaar Lange und die Belegschaft, aber auch für viele Menschen in unserer Stadt, für die der Einkauf bei WKS seit Jahrzehnten zum Alltag gehört.“

Ehme de Riese, Optiker

„Schon als Schüler, Ende der 60er Jahre, habe ich in den Ferien im Wolfsburger Kaufhaus in der Haushaltswarenabteilung gearbeitet. WKS ist ein Haus mit Wolfsburger Identifikation. Die Corona Pandemie kam für uns alle zur totalen Unzeit. Die Meldung zur Insolvenzanmeldung des WKS hat mich sehr betroffen gemacht. Wenn uns jetzt allen der Gegenentwurf zum Internet gelingt, den wir anstreben, sehe ich für das WKS eine gute Daseinsberechtigung. Ehrlich, vermag ich mir gar nicht vorzustellen, mit welchem Einsatz Frau und Herr Lange die letzten Monate erfolgreich versuchten, Ihr WKS zu retten.“

Michael Ernst, Center-Manager DOW

„Es freut mich sehr, dass Familie Lange in dieser schweren Zeit nicht aufgegeben hat und ihr Kaufhaus retten konnten. Es ist ganz wichtig für Wolfsburg und die Porschestraße und ein wichtiges Signal. Solche Geschäfte geben den Städten die Individualität und sind wichtig für das Einkaufserlebnis. Ich drücke dem WKS für den Neu-Start die Daumen und wünsche alles Gute!“

Hendrik Wolf-Doettinchem, Geschäftsführer Cadera

„Als WKS Insolvenz beantragt hat, war ich ziemlich überrascht und erschrocken. Eine Schließung dieses Wolfsburger Traditionsunternehmen wäre für Wolfsburg und besonders die Porschestraße eine herber Attraktivitätsverlust. Ohne WKS würde die Frequenz in der Innenstadt mit Sicherheit weiter sinken. Davon wäre dann auch Cadera betroffen. Alle Händler und die Stadt müssen dem Ehepaar Lange sehr dankbar sein, dass sie es geschafft haben WKS zu retten.“

Anette Hemmel, Geschäftsführerin Modehaus Hempel

„Für Barbara und Matthias Lange freue ich mich von Herzen, dass sie es geschafft haben, diese schwierige Zeit erfolgreich zu überwinden. Das WKS hat seinen festen Platz in der Wolfsburger Handelsszene, daher ist die Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Insolvenzplan eine wirklich gute Nachricht.“

Detlef Conradt, Ortsbürgermeister Stadtmitte

„Ich freue mich, dass die Familie Lange es geschafft hat und dieses wichtige Kaufhaus in Wolfsburg erhalten bleibt. Mein Glückwunsch an die Familie Lange und das Team im Verkauf.“

Michael Wilkens, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Wolfsburg

„Ich gratuliere der Familie Lange und dem gesamten Team des WKS-Kaufhauses sehr herzlich zur erfolgreichen Beendigung des Insolvenzverfahrens. Ein Aus des WKS hätte eine große Lücke in die Handelslandschaft der Porschestraße gerissen. So können wir mit WKS als attraktivem Einkaufsort planen und gemeinsam mit der Familie Lange den Handelsstandort Wolfsburg weiterentwickeln. Als IHK Lüneburg-Wolfsburg ist uns eine attraktive Innenstadt als Aushängeschild Wolfsburgs sehr wichtig. Hier gibt es noch viel zu tun, denn Handel und Gastronomie haben in den Corona-Monaten hart gelitten. Auch deshalb ist die Innenstadtentwicklung eine Gemeinschaftsaufgabe für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Die Innenstadt gehört aus Sicht unserer Mitglieder in den Fokus einer jeden Stadtgesellschaft.“

Brigitte Kausche, ehemalige Vizepräsidentin des Einzelhandelsverbandes Harz-Heide

„Ich bin außerordentlich erfreut darüber, dass es Mathias Lange und seine tüchtige Frau geschafft haben, wieder auf die Beine zu fallen. Es ist ein Gewinn für Wolfsburg. Sicher werden auch die Kunden von WKS froh und erleichtert darüber sein.“

