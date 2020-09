Achtung Blitzer. In der nächsten Woche müssen die Verkehrsteilnehmer in Wolfsburg wieder aufpassen.

Wolfsburg. Die Stadt teilt vier Straßen mit, in denen die Verkehrsteilnehmer ab morgen besonders auf die Geschwindigkeit achten müssen.

Hier stehen in Wolfsburg in der nächsten Woche die Blitzer

Auch in der kommenden Woche macht die Stadt Wolfsburg wieder Fotos von Temposündern. Noch bis zum Sonntag, 4. Oktober, müssen sich Verkehrsteilnehmer, so teilt es die Stadt mit, auf Tempokontrollen in der Dorfstraße, der Mörser Straße, dem Bergmannskamp und der Straße Badekoth einstellen.

