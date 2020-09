Stadt Wolfsburg zeichnet Trickfilme mit Goldenen Wölfen aus

Die Premiere des Wolfsburger Trickfilmfestivals haben am Samstag knapp 80 Interessierte in der angemessenen und feierlichen Kulisse des Delphin-Palastes Wolfsburg gefeiert. Zu großen Teilen Kindergartenkinder mit ihren Erziehern sowie Familien mit Grundschulkindern verfolgten laut Stadt die erstmalige Verleihung des Goldenen Wolfs in insgesamt vier Kategorien: Kita, Grundschule, Quali-Team und Family & Friends.

Im Kinosaal wurden zunächst die Filme auf großer Leinwand gezeigt und anschließend die Gewinner prämiert. Schirmherr Juri Tetzlaff, bekannt aus dem Kika, führte durch die Veranstaltung. Eine siebenköpfige Jury hatte die insgesamt 15 eingereichten Filmen im Vorfeld gesichtet und ihre Bewertung im Bildungshaus Wolfsburg abgeben. „In jeder Kategorie gab es einen eindeutigen Spitzenreiter“, sagt Birgit Rabofski, Leiterin des Bildungshauses und Mitglied der Jury. Neben weiteren Mitgliedern aus dem Geschäftsbereich Schule, der Landesschulbehörde und dem Bildungshaus wurde die Jury von einer Schülerin und einem Kita-Kind komplettiert. Die Vorsitzende des Bildungshausauschusses, Iris Schubert, überreichte die Goldenen Wölfe.

Kerkenkita gewinnt mit dem „kleinen Gespenst“

Den ersten Goldenen Wolf konnte die Kerkenkita St. Ludgeri mit dem Film „Das kleine Gespenst“ für sich gewinnen. Die Jury lobte, mit wieviel Hingabe und Kreativität hier gearbeitet wurde. Die Fachkräfte der Einrichtung hatten sich an der VHS qualifizieren lassen und gestalteten gemeinsam mit den Kindern ein umfangreiches Langzeitprojekt: Die Erzieherin Alexandra Steiger stellte mit 24 Kindern einen 15-minütigen Film auf die Beine.

Der Goldene Wolf würdigt dieses Meisterwerk aus dem Kerksiek. Insbesondere dem jüngsten Jury-Mitglied Helene Navratil (6) hat die filmische Umsetzung des „Unsichtbarseins“ besonders gut gefallen. Mit Hilfe der passenden App gelang es auch den teilnehmenden Familien und Kindern während des Lockdowns, zuhause erste Filme anzufertigen.

„Geschichten aus dem Meer“ sind vorn in Kategorie „Family & Friends“

In der Kategorie „Family & Friends“ gewann eine filmische Umsetzung, in der es um Freundschaft, Hilfsbereitschaft und die unerwartete Kraft der kleinen Helden geht: Für die Dreharbeiten zu „Geschichten aus dem Meer“ verwandelten Jette und Eske Meyer gemeinsam mit ihrer Mutter Mareike Wilms die eigenen vier Wände in ein Filmstudio.

In der Kategorie „Grundschule“ hatten alle Filmemacher das Ferienprogramm Trickfilmwerkstatt an der VHS für ihre Produktion genutzt. Im Film „Die Dinos“ sind Knetfiguren die Hauptdarsteller in der Animation. Jonas Trabucco ist großer Dino-Fan und hat gemeinsam mit seinem Vater Luigi Trabucco die Urzeitriesen neu zum Leben erweckt. „Während die Dinos kämpfen, kommt insbesondere durch die detailreiche Hintergrundgestaltung die Teamarbeit zur Geltung“, so Daniela Schmiedeke aus der Jury.

Den Goldenen Wolf in der Kategorie „Team-Quali“ erhielten vier Lehrkräfte der Neuen Schule Wolfsburg, die sich ebenfalls an der VHS Wolfsburg qualifiziert hatten. „Unter Wasser“ zeigt eindrucksvoll eine Animation von Fischen unter dem Meer..

