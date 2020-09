Bestes Fast-Food der Welt

„Nächste Woche ist Weltstillwoche – eine Initiative von WHO und UNICEF, unterstützt auch vom Klinikum Wolfsburg. Schon seltsam, dass es auch im Jahr 2020 auf diesem Gebiet, noch immer Barrieren abzubauen gilt, wie Stillberaterin Nele Liebrich aus dem Klinikum Wolfsburg berichtet. So hätten Frauen tatsächlich noch oft Angst vor negativen Kommentaren, wenn sie in der Öffentlichkeit stillen müssten – und das, wo doch „Muttermilch das beste Fast-Food der Welt“ ist. Zu Recht stolz ist Wolfsburg in diesem Zusammenhang auf die Frauenmilchbank, eine von dreien in Niedersachsen – wo Mütter spenden, die ausreichend Milch haben und damit denen helfen, die selbst nicht ausreichend Milch produzieren. Dass diese Milch die optimale Nahrung für Früh- und Neugeborene ist, ist das eine, dass sie aber auch noch von Haus aus „grün“ ist, das andere, unbekanntere Phänomen. Und das erklärt Chefärztin Professor Jacqueline Bauer so: „Muttermilch wird ohne Umweltverschmutzung produziert und geliefert, zudem ist sie kostenlos, ist also so wertvoll wie Gold.“

