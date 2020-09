Männer ernten Marihuana in Wohnung – Polizei erhält Tipp

Wegen unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln müssen sich ein 25 Jahre alter Wolfsburger und zwei 26-jährige Komplizen aus dem Landkreis Gifhorn verantworten. Nach einem Zeugenhinweis reagierten am Dienstagabend Einsatzkräfte der Polizei sofort und trafen die Beschuldigten in der Wohnung des Wolfsburgers in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rabenberg an, als sie mehrere Marihuana-Pflanzen ernteten, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten stellen ein Dutzend Hanfpflanzen sicher

Insgesamt ein dutzend Pflanzen seien in der Wohnung des 25-Jährigen sichergestellt worden, die abgeerntet vermutlich mehrere hundert Gramm Marihuana ergeben hätten. Neben den Drogen stellten die Polizisten auch mehrere nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände wie Elektroschocker, Einhandmesser und Quarzhandschuhe sicher, heißt es im Polizeibericht weiter.

Die Männer verbringen die Nacht im Polizeigewahrsam

Das beschuldigte Trio sei vorübergehend festgenommen worden und habe die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht. „Alle drei Tatverdächtigen machten keine Angaben zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an“, berichtet die Polizei.

