Zwei Motorhauben sind in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Hohenstein beschädigt worden.

Wolfsburg. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Unbekannten auf die beiden Volkswagen geklettert sind. Die Taten geschahen in der Nacht zum Dienstag.

Täter zerbeulen in Wolfsburg zwei Motorhauben

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen im Stadtteil Hohenstein, bei denen insgesamt ein Schaden von 4000 Euro entstand. Den Ermittlungen zufolge wurden in der Nacht zum Dienstag in der Laagbergstraße nahe der Wohltbergstraße ein VW Touran und ein VW Polo zugerichtet, schreibt die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass jeweils die Motorhaube der Fahrzeuge zerbeult war. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täter auf die PKW kletterten. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter (05361) 46460 entgegen.

red