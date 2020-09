Wolfsburg: Taschendiebin lenkt Verkäuferin in Geschäft ab

Am Montagvormittag wurde eine 65-jährige Verkäuferin in einem Modegeschäft in der Innenstadt Opfer einer Taschendiebin. Die unbekannte Täterin erbeutete das Portemonnaie mit etwa

70 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein und mehreren Bankkarten sowie einen Tablet-PC der Angestellten. Das teilt die Polizei mit.

Die Diebin hat einen auffällig gebeugten Gang

Die etwa 40-jährige Diebin sei circa 1,80 Meter groß und schlank. Sie habe einen auffällig gebeugten Gang und mittellange, gelockte, braune Haare, so ein Beamter. Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl zwischen 10.15 und 10.45 Uhr.

Täterin fragt nach Kleidung, die sich im Lager befindet – und lenkt so die Verkäuferin ab

Als die Diebin – vermutlich bewusst – nach Kleidung fragte, die sich im Lager befand, habe sie sich die Beute am Verkaufstresen gegriffen. Noch bevor die Verkäuferin mit der gesuchten Ware zurück war, hatte die Unbekannte das Geschäft verlassen. Die Ermittler hoffen, dass die mutmaßliche Täterin mit dem auffälligen Gang in der Porschestraße in der Nähe des Hugo-Bork-Platzes beobachtet wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiwache unter (05361) 46460.

red