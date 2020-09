Wolfsburg will fünf Ampeln erneuern – Kosten: 200.000 Euro

Fünf Ampeln im Wolfsburger Stadtgebiet sollen noch in diesem Jahr neue Signalgeber und teilweise auch Steuergeräte erhalten. Das beinhaltet laut Mitteilung der Stadt eine Objektvorlage, die im Planungs- und Bauausschuss am 1. Oktober auf der Tagesordnung steht. Der Grund für die geplante Erneuerung: Die Ampeln seien verzogen, spröde, die Gummidichtungen seien porös und die Verriegelungen verschlissen. Die lichttechnischen Eigenschaften würden nicht mehr den gültigen Normen entsprechen.

Signalgeber sind noch mit Glühbirnen ausgestattet – sie sollen LED-Technik erhalten

Die betroffenen Anlagen seien mehr als 20 Jahre im dauernden Einsatz und hätten sich entsprechend abgenutzt. Um die Betriebs- und Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, sei der Ersatz erforderlich. Die Signalgeber seien noch mit Glühbirnen ausgestattet. Sie sollen künftig LED-Technik erhalten und benötigten nur noch ein Drittel der Energie.

Einsparung von 7000 Euro an Energie- und Unterhaltungskosten pro Jahr

Jährlich würden hierdurch rund 7000 Euro an Energie- und Unterhaltungskosten eingespart. Darüber hinaus reduziere sich die Kohlendioxid-Emission um etwa sechs Tonnen pro Jahr. Nebenbei verbessere sich die Erkennbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wie bei tief stehender Sonne.

Die Kosten betragen insgesamt rund 200.000 Euro. Mit dem Austausch soll nach dem Beschluss und der Beauftragung noch im Herbst begonnen werden.

Die Ampeln befinden sich an der Lessingstraße/Heinrich-Nordhoff-Straße, an der Saarstraße/Heinrich-Nordhoff-Straße (beides Mitte/West), an der Bundesstraße 188/Schulenburgallee (Nordstadt), an der Landesstraße 290/Dieselstraße/Marie-Curie-Allee (Reislingen) sowie an der Meinstraße/Mühlenweg (Vorsfelde).

red