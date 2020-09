Diebe brechen mehrere Autos in Wolfsburg auf

Im Laufe des Sonntags brachen unbekannte Täter in Westhagen einen Volkswagen CC und in Fallersleben einen Skoda Fabia auf. In beiden Fällen zerstörten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs, wie die Polizei mitteilt. In der Eisenacher Straße erbeuteten die Aufbrecher aus dem CC mehrere CDs und das Navigationssystem. In der Dresdener Straße stahlen sie aus dem Fabia, der auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins stand, eine Herrenhandtasche mit mehreren Bankkarten des 38-jährigen Besitzers.

Die Diebe erbeuten eine Geldbörse mit diversen Ausweisen und Bankkarten

Erst am frühen Samstagabend registrierte die Polizei in der Herzogin-Clara-Straße und der Dresdener Straße in Fallersleben zwei ähnliche Fälle, in denen 50 Euro aus einem Polo und eine in der Mittelkonsole eines Ford Fiesta liegende Geldbörse mit diversen Ausweisen und Bankkarten entwendet werden. Am späteren Samstagabend wurde dann noch ein Audi A5 auf die gleiche Weise aufgebrochen, der auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Detmerode an der Braunschweiger Straße abgestellt war. Auch hier wurden vermutlich die Täter aufmerksam, weil im Fahrzeug eine Handtasche lag. Daher rät die Polizei, beim Verlassen von Fahrzeugen keine Taschen oder Wertsachen zurückzulassen.

red