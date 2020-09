Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg startet Podcast zur Pflege

Warum gibt es fast nur politische Aussagen über die Pflege, in denen Begriffe wie Aufopferung, Hingabe und Herz fallen anstatt Professionalität und gesellschaftlicher Mehrwert? Um solche Fragen geht es in der neuen Podcast-Serie „Pflege-Standard“ der Fakultät Gesundheitswesen der Ostfalia-Hochschule. (Symbolfoto)

Wohin führt der deutsche Sonderweg der Pflegeausbildung? Wie finden wir den Anschluss an die professionellen Pflegekräfte in Europa? Warum gibt es fast nur politische Aussagen über die Pflege, in denen Begriffe wie Aufopferung, Hingabe und Herz fallen anstatt Professionalität und gesellschaftlicher Mehrwert?

„Wir suchen Antworten auf Fragen, die bisher so nicht angesprochen wurden“

Auf diese und weitere Fragen werden in der neuen Podcast-Serie „Pflege-Standard“ der Fakultät Gesundheitswesen der Ostfalia-Hochschule Antworten gesucht, wie die Hochschule mitteilt. „Wir möchten zum ersten Mal der pflegewissenschaftlichen Perspektive Gehör verschaffen und in einen offenen Dialog mit Entscheidungsträgern treten. Wir möchten Themen ansprechen, die sowohl die Pflege als auch die ärztlichen Kollegen betreffen. Wir suchen Antworten auf Fragen, die im öffentlichen Diskurs bisher so nicht angesprochen wurden“, erklärt Professorin Dr. Martina Hasseler, die durch die Interviews im Podcast führt.

„Die Pflegenden stehen abseits des öffentlichen Diskurses“

„2020 ist das Jahr des 200. Geburtstags von Florence Nightingale. Das Jahr der Pflegenden und Hebammen. Im öffentlichen Bewusstsein ist es vor allem das Jahr, das von einem Virus aus dem Gleichgewicht gebracht wurde“, sagt Hasseler. „Medizinische Experten stehen im Rampenlicht des öffentlichen Diskurses. Die Pflegenden hingegen, die größte Berufsgruppe im Gesundheitssystem, stehen abseits – obgleich sie eigentlich die zentrale Rolle während der Krise einnehmen. Es sind hochqualifizierte, professionelle Pflegefachkräfte, die 24 Stunden dafür sorgen, dass die Patienten die bestmögliche Versorgung bekommen, die wir in diesem Land bieten können“, erklärt Hasseler.

Begleitet wird Professorin Dr. Martina Hasseler in der Podcast-Serie von Mark Szemeitat

Hasseler ist Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin sowie habilitierte Rehabilitationswissenschaftlerin an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg. Begleitet wird sie in der Podcast-Serie von Mark Szemeitat, der nach einem Studium der Anglistik und Geschichtswissenschaft an der Universität Göttingen die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht und ausbildungsbegleitend ein Studium der Angewandten Pflegewissenschaften an der Ostfalia-Hochschule absolviert hat. Er arbeitet in einer Klinik in Göttingen.

Interview mit Christine Vogler, stellvertretende Vorsitzende des deutschen Pflegerates

Zum Auftakt der Podcast-Serie sprach Hasseler mit Christine Vogler, stellvertretende Vorsitzende des deutschen Pflegerates und Leiterin des Berliner Bildungscampus. Im Interview geht es um Themen der politischen Einbindung und Wertschätzung der Pflegeberufe in Deutschland, sowohl allgemein als auch während der Covid-19-Krise; berufliche Perspektiven und Herausforderungen durch den Mangel an Fachkräften, den deutschen Sonderweg der Ausbildung und die zunehmend größer werdende Kluft zwischen der Pflegeprofession in Deutschland und europäischen Nachbarländern.

Teil 1 des Interviews ist ab 15. September unter https://blogs.sonia.de/pflegestandard/ verfügbar; Teil 2 ab 22. September. Weitere Termine der Podcast-Serie „Pflege-Standard“ unter www.ostfalia.de/g

