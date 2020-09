Polizeibeamte an der Unfallstelle.

Wolfsburg. In einem persönlichen Schreiben an die unbekannten Ersthelfer danken die Angehörigen der Verunglückten den.

Tödlicher Unfall in Westhagen – Angehörige danken Ersthelfern

Ein Augenblick entschied über Leben und Tod: Am Dienstag übersah beim Abbiegen ein Autofahrer eine 73-Jährige, die auf ihrem Rad auf dem Radweg des Dresdener Rings in Richtung Sudetenstraße unterwegs war. Die Seniorin geriet unter das Fahrzeug. Ersthelfer kümmerten sich um sie, ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Angehörige der Frau baten unsere Redaktion, ihren Dank an die unbekannten Helfer zu veröffentlichen. Sie schreiben:

„In der heutigen Zeit ist eine Ersthilfe an der Unfallstelle keine Selbstverständlichkeit. Wichtiger sind leider oftmals Videoaufnahmen oder das Gaffen am Unfallort. Umso mehr muss man sich bei den Ersthelfern beim tödlichen Verkehrsunfall am Dresdener Ring für die beherzte und spontane Hilfe bei der Versorgung der Verunglückten bedanken. Hier wurde eine Ersthilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt, auch wenn letztendlich nur noch der Tod der Verunglückten durch den Notarzt festgestellt werden konnte. Wir, die Angehörigen, möchten uns auf diesem Wege bei den uns unbekannten Ersthelfern auf das Herzlichste bedanken.“

