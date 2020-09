Auto kollidiert mit Bus in Fallersleben: Ein Verletzter

Bei einem Verkehrsunfall in Fallersleben wurde am Samstagmittag eine Person verletzt. Wie die Ortsfeuerwehr Fallersleben mitteilt, kollidierte ein Auto um kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung Hofekamp / Westerstraße mit einem Linienbus, die Ursache ist noch unklar. Durch den heftigen Aufprall lösten sowohl der Fahrer- als auch der Beifahrerairbag im Auto, ein Vento, aus.

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde im 12.51 Uhr durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr alarmiert. Unter der Leitung von Zugführer Andreas Weber rückten das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Einsatzleitwagen mit insgesamt zehn ehrenamtlichen Einsatzkräften aus. Ebenfalls alarmiert wurde ein Fahrzeug des Rettungsdienstes Wolfsburg.

Autofahrer leicht verletzt – Bus konnte weiterfahren

Die Tätigkeiten der Feuerwehr beschränkten sich am Einsatzort auf das Absichern der Einsatzstelle und das Abstreuen auslaufender Betriebsstoffe wie Öl und Kühlwasser mit Bindemittel, um eine Umwelt- und Verkehrsgefährdung zu verhindern. Weiterhin unterstützten sie bei den Aufräumarbeiten.

Der Fahrer des Ventos zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Vento selbst war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst abtransportiert. Der ebenfalls beteiligte Bus trug nur leichte Schäden davon und konnte die Fahrt fortsetzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Mitarbeiter der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) nahmen im Anschluss das kontaminierte Bindemittel auf und reinigten die Fahrbahn. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Fallersleben, der Rettungsdienst Wolfsburg, die Polizei, der Abschleppdienst sowie die WAS Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.