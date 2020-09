Prozess um Messerattacke in Wolfsburg – Lügen und Geständnisse

Der Hauptangeklagte (links) wurde morgens aus der Untersuchungshaftanstalt in Braunschweig nach Wolfsburg transportiert. Justizbeamte führen ihn nach der Ankunft in die Zelle im Keller des Amtsgerichtsgebäudes ab.

Mit Messerstichen im Gesicht und in den Oberkörper wurde ein 21-Jähriger Mitte März vor einem Frisörsalon in der Poststraße schwer verletzt (wir berichteten exklusiv). Die beiden Tatverdächtigen (beide 24 Jahre alt) mussten sich am Donnerstag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Es wurde eine denkwürdige Verhandlung, bei der sich Zuhörer am Ende fragten: Wer hat da am meisten gelogen – die zwei Beschuldigten, die als Zeugin geladene Freundin des Hauptangeklagten oder gar das Opfer selbst?

Vorgeschichte: Späteres Opfer soll einen Angeklagten blutig geschlagen haben

Die Bluttat hatte eine Vorgeschichte: Der eine Angeklagte hatte sich vom späteren Opfer – beide wollen miteinander befreundet sein – Geld für Möbel geliehen. Weil er seine Schulden nicht beglich, soll er heftige Prügel vom Boxer bezogen haben. Die Freundin des Hauptangeklagten berichtete jedenfalls, der Mitangeklagte sei richtig übel zugerichtet worden.

Am Tattag besuchte die 17-Jährige, die in Halle lebt, ihrem 24-jährigen Freund in Wolfsburg. Es hätte ein schöner Tag sein sollen, denn sie berichtete ihm von ihrer Schwangerschaft. Das Paar und der später Mitangeklagte gingen mittags in die Stadt, besuchten einen arabischen Supermarkt in der Poststraße. Dabei kreuzten sich wohl die Blicke der beiden Männer mit denen des 21-Jährigen, der bei dem gegenüberliegenden Frisör arbeitet.

Großer Jubel auf der Treppe zum Amtsgericht: Im Anschluss an die Verhandlung wurden die beiden Angeklagten (Mitte und rechts) mit ihrem Anwalt (2.v.r.) von Freunden empfangen. Foto: Hendrik Rasehorn

Schwammige Aussagen

Was sich dann ereignete, darüber gibt es verschiedene Darstellungen – belastende, die kurz nach der Tat in den Vernehmungen gegenüber der Polizei kundgetan wurden, und schwammige vor Gericht. Unstrittig ist nur, dass der Streit eskaliert ist. Obwohl er es zu Beginn des Prozesses abstritt, räumte der Hauptangeklagte am Ende doch ein, dass er diesen Streit begonnen haben will. Motiviert wurde er zu dieser Aussage aufgrund der Verständigung der Prozessbeteiligten, dass er bei einem Geständnis mit Strafrabatt belohnt werden sollte.

Das Opfer nimmt einen Angeklagten in Schutz

Das Opfer hatte in seiner Vernehmung noch berichtet, dass der Hauptangeklagte ihn mit einem Messer attackiert, während der Mitangeklagte ebenfalls ein Messer gezückt und sich drohend aufgebaut habe. Im Prozess nahm der 21-Jährige den Mitangeklagten („er ist mein Kumpel“) in Schutz, an ein Messer wollte er sich nicht mehr erinnern. Weitere Unstimmigkeiten sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden.

Zeugin berichtet: Überall war Blut, das verängstigte Opfer weinte

Wohl die einzige aufrichtige Aussage machte eine 19-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Freundin zufällig Zeugin der Tat wurde. Ihr Eindruck war, dass der Hauptangeklagte in seiner Wut den 21-Jährigen umbringen wollte. Sie beschrieb die blutigen Szenerie, wie sie gemeinsam mit Angestellten des Friseursalons die Wunden des Opfers versorgt hatte, wie der 21-Jährige panisch war und weinte.

Freundin des Hauptangeklagten soll sich zur Falschaussage gedrängt haben

Kurz vor ihrer Aussage vor dem Sitzungssaal soll die Freundin des Hauptangeklagten sie und ihre Freundin, die auch als Zeugin aussagen sollte, offenbar zu einer Falschaussage drängen wollen. Die 19-Jährige hatte aber den Mut, sich dem Gericht zu offenbaren. Der 17-Jährigen droht nun ein Verfahren. Gegen ihren Freund wurde bereits ein weiteres eingeleitet: Um seinen Verteidiger bezahlen zu können, soll er angeblich einen Bekannten beauftragt haben, vom Mitangeklagten mehrere hundert Euro mit Gewalt einzutreiben.

Dem Hauptangeklagten drohen ausländerrechtliche Konsequenzen

Dieser hatte im Verfahren geschwiegen. Aufgrund der Aussagen des Hauptangeklagten und der Zeugen konnte ihm keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Freispruch! Sein mitangeklagter Landsmann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu 17 Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Schon kurz nach der Tat wurde er festgenommen. Wegen Fluchtgefahr wurde Untersuchungshaft angeordnet. Mit dem Urteil wurde zwar der Haftbefehl aufgehoben. Wegen seiner Verurteilung ist nun aber die Aufenthaltserlaubnis des Syrers in Gefahr.