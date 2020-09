Wolfsburger Disco Esplanade zum Neustart ausgebucht

Die Wolfsburger Kultdisco Esplanade ist wieder am Start. Nach knapp sechs Monaten coronabedingter Zwangspause dürfen am Freitag und Samstag die ersten Gäste wieder Party in der „Espe“ machen.

Allerdings müssen sich Wolfsburgs Nachtschwärmer an die Hygienevorschriften halten. Die Esplanade öffnet offiziell auch nicht als Diskothek, sondern als Schankwirtschaft. Vom DJ aufgelegte Musik ist zwar erlaubt, tanzen aber nicht. So hat das städtische Gesundheitsamt das Hygienekonzept von Gastronom Jan Schroeder genehmigt. „Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt hat sehr gut funktioniert“, sagt Schroeder.

Hygieneregeln sind zu beachten

Geöffnet ist Freitag und Samstag von 0 bis 3 Uhr. Platz ist für maximal 80 Gäste, die Hälfte an Menschen, die sich zu normalen Zeiten in der Disco aufhielt. Die Besucher müssen am Eingang die Hände desinfizieren und sitzen zu zehnt in voneinander getrennten Boxen. Auf der einstigen Tanzfläche wurden auch zwei Boxen aufgestellt, die durch eine Glasscheibe voneinander getrennt sind. Im Club gibt es Laufwege, außerhalb der Plätze muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Wir freuen uns, dass es wieder los geht“, sagt Schroeder, der die „Espe“ mit neuen Vorhängen und Helmut-Newton-Bildern noch gemütlicher gemacht hat.

Gäste müssen sich online registrieren

Wer hofft, noch einen der 80 Plätze zu ergattern, den muss Schroeder enttäuschen. „Wir sind an beiden Tagen komplett ausgebucht. Die Leute sind heiß darauf, wieder zu feiern.“ Alle Gäste mussten sich online registrieren. So hat Schroeder alle Kontaktdaten und mögliche Infektionsketten könnten nachverfolgt werden. „Die Türsteher werden am Eingang die Ausweise mit der Gästeliste abgleichen“, kündigt Schroeder an. Auch im Club soll auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet und hingewiesen werden. Die Stadt hatte bereits Kontrollen durch den Ordnungsdienst angekündigt.

Geld verdiene er an den beiden Tagen nicht, meint Schroeder. Vielmehr gehe es auch darum, sich zurückzumelden. „Wir müssen was tun, wer nicht strampelt, geht unter. Wir wollen zumindest kostendeckend arbeiten.“