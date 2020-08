Auf einem Parkplatz am Wolfsburger Allerpark hat die Polizei 22 Fahrzeuggespanne kontrolliert.

Wolfsburg. Die Beamten kontrollieren am Allerpark 22 Fahrzeuggespanne. Ein Fahrer transportiert seit Jahren Firmenware, hat aber dafür gar keine Lizenz.

Ladung schlecht gesichert – Polizei stoppt LKW in Wolfsburg

Gegen zwei von drei LKW-Fahrern hat die Polizei bei einer Kontrolle des Güterverkehrs am Donnerstag auf einem Parkplatz am Wolfsburger Allerpark Ermittlungsverfahren wegen deutlichen Überschreitens der Lenkzeiten und sonstigen Verstößen nach Fahrpersonalrecht eingeleitet. Gleich sieben Fahrer mussten ihre Fahrzeugkombinationen stehen lassen, da die Beamten wegen mangelhafter Ladungssicherung jeweils die Weiterfahrt untersagten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Elf Polizisten aus Wolfsburg und der Autobahnpolizei Braunschweig überprüften in Zusammenarbeit mit sieben Zollbeamten des Hauptzollamtes Braunschweig insgesamt 22 Fahrzeuggespanne. Einen Fahrer erwartet ein Bußgeld von 500 Euro, da er offenbar seit Jahren Firmenware transportiert, ohne die erforderliche Berufskraftfahrerlizenz zu besitzen. In diesem Fall muss sich auch der Firmeninhaber auf ein vierstelliges Bußgeld einstellen.

red