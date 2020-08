Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Wolfsburg einer Frau die Handtasche gestohlen.

Wolfsburg. Der Wolfsburgerin gehen nach eigenen Angaben damit 90 Euro, das Mobiltelefon und mehrere Ausweise verloren. Die Tat geschah am Dienstagmorgen.

Dieb stiehlt Handtasche von 82-Jähriger in Wolfsburger Drogerie

Gegen neun Uhr hat am Dienstag ein bislang Unbekannter einer 82-Jährigen in einer Drogerie unweit des Hugo-Bork-Platzes ihre Handtasche entrissen. Der Mann erbeutete laut Polizeibericht neben 90 Euro Bargeld auch das Mobiltelefon und mehrere Ausweise der Wolfsburgerin.

Die Frau berichtete der Polizei, dass sie sich in der am Schokoladenstand aufgehalten habe, als der Mann die Handtasche aus ihrer Hand riss und aus dem Geschäft lief. Eine Kassiererin habe versucht zu folgen, doch der Mann sei mit einem vermutlich bereitgestellten Fahrrad in Richtung Kaufhof-Passage geflüchtet. Der etwa 1,75 Meter große Täter war dunkel gekleidet, trug eine Cap und einen Rucksack. Hinweise: (05361) 46460.

red