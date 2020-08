Ein Räderdiebstahl in den Hellwinkel-Terrassen wurde am Donnerstagmorgen bekannt.

Wolfsburg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro. Die Täter entwendeten die Reifen von zwei in einer Tiefgarage abgestellten Autos.

Diebe stehlen acht Räder von zwei Autos in Wolfsburg

Ein Anwohner hat am frühen Donnerstagmorgen in der Tiefgarage seines Wohnhauses in den Hellwinkel-Terrassen festgestellt, dass zwei dort abgestellte Fahrzeuge auf Backsteinen aufgebockt waren – bislang unbekannte Täter hatten laut Polizei jeweils vier Kompletträder entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro. Hinweise: (05361) 46460.

red