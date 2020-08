Bürger gießen 19 Bäume in Detmerode mit 4000 Liter Wasser

Es war ein schweißtreibendes Engagement, das die zwölf „Wasserträger“ am Donnerstagabend auf der Streuobstwiese in Detmerode an den Tag legten. 19 Bäume erhielten je 200 Liter Wasser, gezapft aus einem 4000 Liter fassenden Tankanhänger. Zum Einsatz kamen Gießkannen und Eimer, einer der Helfer hatte sogar sein Lastenfahrrad dabei. Das Wasser hatte der Geschäftsbereich Grün in Wolfsburgs Süden gebracht.

Viele Bürger nehmen sich das reife Obst von der Streuobstwiese mit

Peter Bronold vom BUND, der die Streuobstwiesen-Aktion initiiert hat, berichtete: „Ich habe angerufen und ums Wasser gebeten. Wir wollten uns als BUND zusammen mit den Anwohnern hier vor Ort einbringen. Deshalb habe ich von vornherein gesagt, dass wir kein Personal vom Geschäftsbereich benötigen.“ Einer der Anwohner, der sich mehrmals mit einer Gießkanne vom Tank bis zu Baum – und zurück – aufmachte, war Wolfgang Lankau. „Die Streuobstwiesen finde ich super, und wenn das Obst reif ist, schaue ich wie viele andere auch mal vorbei und nehme mir etwas mit.“

Bronold zählte auf: „Hier stehen zwei Pflaumenbäume, ein Kirschbaum und drei Birnbäume. Alle übrigen sind Apfelbäume.“ Darunter sind spezielle Sorten, die man nicht so einfach auf einem Wochenmarkt kaufen könnte. Die Wangenheimer Frühzwetsche zum Beispiel oder Gellerts Butterbirne, eine ursprünglich französisch-belgische Züchtung. Dass das Streuobst aus Detmerode nicht nur eine Seltenheit ist, sondern auch schmeckt, haben auch Bewohner anderer Stadtteile erkannt. Bronolds Schwiegertochter Bettina, die in der Nähe wohnt, erzählt: „Spaziergänger pflücken zur Erntezeit gern mal Früchte von den Bäumen.“

Gießwasser stammt aus dem Regenrückhaltebecken Hageberg und dem Mittellandkanal

Damit alles wie am Schnürchen lief, gab Bronold vor dem Einsatz die Devise aus: „Am besten nimmt jeder für sich einen Baum ins Visier.“ Das klappte. Die Obstbäume selbst seien trotz der bisherigen Hitze noch in einem guten Zustand, erklärte Bronold. „Sie haben’s ganz gut überstanden.“ Damit das so bleibt, haben jene, die direkt in der Sonne stehen, „auftanken“ können. Sollte die Trockenheit anhalten, will Bronold das Nass aus dem Tank nachordern. „Wir haben hier in Detmerode insgesamt an drei Standorten Streuobstanpflanzungen“, berichtete das BUND-Mitglied. Das Gießwasser stammte nicht aus dem Trinkwasserreservoir. Es wurde aus dem Regenrückhaltebecken Hageberg oder aus dem Mittellandkanal gepumpt.