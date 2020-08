Kreativ, anders, einmalig – Streetart in Wolfsburg

Rundum Wolfsburg! Coole Gemeinschaftsaktion des VfL und von Graffitikünstlern am Aktionstag „Gemeinsam bewegen“ an den Wänden der AWO Wohn- und Pflegeanlage in der Goethestraße.

Foto: Anja Weber / regios24