Drei Corona-Neuinfektionen gibt es in Wolfsburg.

Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg

In Wolfsburg hat es seit Freitag drei Neuerkrankungen gegeben. Damit steigt die Zahl der laufenden Fälle auf 14, zwei erkrankte Bürger gelten seit dem Wochenende wieder als genesen. Die Gesamtzahl der Genesenen steigt damit auf 335, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt haben sich in Wolfsburg mittlerweile 401 Personen mit dem Virus infiziert, 52 von ihnen sind bereits verstorben. Im Zeitraum der letzten sieben Tage (11. August bis einschließlich Montag, 17. August) haben sich 15 Personen neu infiziert.

Aktuelle Informationen sowie Antworten zu wichtigen Fragen in Sachen Corona finden sich auch im Internet unter www.wolfsburg.de/corona.

red