Wolfsburg: Diebe stehlen Katalysatoren aus zwei Autos

In zwei Fällen bauten am Mittwoch unbekannte Täter aus Fahrzeugen die Katalysatoren aus und stahlen diese. Hierbei entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von mindestens 1000 Euro.

Der erste Fall ereignete sich in der Rabenbergstraße. Hier entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr den Katalysator eines Opel Astra. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren schwarzen Wagen am Vormittag auf einem Parkplatz an der Rabenbergstraße abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr losfahren wollte, stellte sie laute Auspuffgeräusche fest. Bei genauer Nachschau bemerkte sie, dass der Katalysator mit Gewalt vom Fahrzeug entfernt und entwendet worden war.

Ähnlich erging es einer Geschädigten in der Straße Barnstorfer Weg. Auch sie hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand des Barnstorfer Wegs auf einem Parkstreifen geparkt. Als sie am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr mit ihrem roten VW Polo losfahren wollte, machte dieser ebenfalls laute Auspuffgeräusche. Als sie nachschaute, bestätigte sich auch hier: Unbekannte hatten den Katalysator gewaltsam entfernt und gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Insbesondere interessieren sich die Ermittler für einen hellen Transporter der Marke Renault Traffic, der mit drei südosteuropäisch wirkenden Personen am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr im Barnstorfer Weg beobachtet wurde.

An dem Fahrzeug fehlte das vordere Kennzeichen. Vielleicht ist das Fahrzeug in anderen Bereichen beobachtet worden, und möglicherweise haben sich Zeugen das hintere Kennzeichen gemerkt.

Beobachtungen, die mit dem Katalysatorendiebstahl zusammenhängen, nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

