Fahrer gerät bei Neindorf mehrfach in den Gegenverkehr

Die Polizei in Vorsfelde sucht Geschädigte zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am Donnerstag, 30. Juli ereignet hat. Ein Zeuge hatte aut Mitteilung den Beamten in Königslutter seine Beobachtungen mitgeteilt.

Fahrer überholt auf der L 290 trotz Gegenverkehrs

Demnach befuhr der Zeuge gegen 7.55 Uhr die Landesstraße 290 von Neindorf in Richtung Almke, als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehrs mehrfach andere Verkehrsteilnehmer überholte. Dabei geriet der Überholende so stark in den Gegenverkehr, dass mehrere Fahrer, die aus Richtung Almke in Richtung Neindorf unterwegs waren, nur durch starkes Bremsen einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnten. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte, die sich bei der Polizei Vorsfelde, Telefon (05363) 809700, melden sollen.

red