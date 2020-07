Sooo lange her

Hightech und Digital-Welt, das Leben automatisiert und durchgetaktet. Nichts ist unmöglich, technisch fast alles machbar. Trotzdem fasziniert der Blick in die Erde, in unsere Geschichte. Auf Knien und mit Schippe und Pinsel legen Ausgrabungstechniker eine Grabstätte der Eisenzeit frei. Bei Reislingen/Nordsteimke haben also vor 2.500 Jahren Menschen gelebt. Und sich auf geniale Weise mit dem, was sie hatten, ihre Heim- und eben auch Grabstätten gebaut. Stück für Stück kommt Wolfsburg seiner uralten Geschichte auf die Spur... Die Menschen haben damals mehr nach ihrer Umwelt geschaut und gesiedelt, sagt Ausgrabungstechniker Pollok. Das sei lebenswichtig für sie gewesen. Na ja, GPS, Navi und Google Earth gab es ja auch noch nicht. Und Alexa, die sagt, wo ich am besten siedle und baue. Sei es drum. Mich fasziniert die Spurensuche nach unseren Vorfahren und dem, wie sie lebten jedenfalls. Es ist ja auch fair geregelt, dass die Investoren an den Kosten dafür beteiligt werden.

Und hach, was meinen Sie: Ob in zweieinhalbtausend Jahren auch jemand nach uns und unserer Lebensweise sucht?

Facebook Wolfsburger Nachrichten oder barbara.benstem@bzv.de