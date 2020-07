Eisstockschießen und Boccia ab Freitag in Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg. Die WMG weitet ihr Angebot „Summer in the City“ aus. Den laut Veranstalterangaben gut angelaufenen kleinen Jahrmarkt gibt es weiterhin.

Seit vergangenem Freitag ist „Summer in the City“ in Wolfsburg – mit Schausteller- und Cateringständen sowie einem Karussell bietet die WMG Angebote für die großen und kleinen Innenstadtbesucher.

Ab Freitag, 31. Juli, bekommt das Sommer-Veranstaltungsformat zwei Updates: Auf dem Hugo-Bork-Platz bietet die WMG allen Gästen kostenfrei Boccia sowie Eisstockschießen an, schreibt sie in einer Mitteilung. Montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr können Gäste in der mittleren Porschestraße dann nicht nur die jahrmarkttypischen Speisen und Getränke genießen, sondern zusätzlich in Zweiergruppen bei einer Partie Boccia oder Eisstockschießen aktiv werden.

Boccia und Eisstockschießen sind kostenlos

Für echtes Boccia-Feeling sorgt eine Bahn aus aufgeschüttetem Sand, für das Eisstockschießen wird wie im vergangenen Jahr eine energieneutrale Kunststoffbahn verwendet. Alle Aktivitäten finden natürlich stets unter strenger Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Regelungen in Folge der Corona-Pandemie statt.

Bei Schausteller und Gästen komme das Angebot gut an

„Nach den ersten Rückmeldungen der Schausteller und Gäste freuen wir uns sehr, dass das modifizierte Veranstaltungsformat ‚Summer in the City – Schaustellerwochen in der Porschestraße‘ gut ankommt und die Wolfsburger unsere hiesigen Schausteller unterstützen“, erklärt WMG-Citymanager Frank Hitzschke. „Mit der Boccia- sowie Eisstockbahn möchten wir allen Gästen zusätzliche Abwechslung in der Sommerzeit bieten“, so Hitzschke.

