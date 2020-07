Der 29-Jährige räumte ein, am Abend zuvor Marihuana geraucht zu haben. (Symbolfoto)

Wolfsburg. Die Polizei erwischt am Montag in Wolfsburg zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss stehen und keinen Führerschein haben.

Polizei erwischt in Wolfsburg Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Wolfsburg registrierte im Laufe des Montags gleich zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer ihres Kraftfahrzeugs saßen und zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaßen. Das teilt die Polizei mit.

Der 29-Jährige gesteht, dass er Marihuana geraucht hat

Am Montagmorgen gegen 10.20 Uhr bemerkte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei auf der Schulenburgallee einen schwarzen VW Golf, dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Als die Beamten den Fahrer stoppten und kontrollierten, gestand ihnen der 29-jährige Wolfsburger, dass er derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt, da er aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes eine Führerscheinsperre erhalten habe. Weiterhin räumte der 29-Jährige ein, am Abend zuvor Marihuana geraucht zu haben.

Die Polizei entdeckt ein verbotenes Einhandmesser und weitere Einheiten Marihuana

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung entdeckten die Beamten im Wagen des 29-Jährigen ein verbotenes Einhandmesser und weitere Konsumeinheiten Marihuana. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Dem Fahrer wurde im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, und die Kommissare leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Der 34-Jährige hat keine Fahrerlaubnis

Am Montagabend fiel einer anderen Funkstreifenbesatzung gegen 18.32 Uhr auf der Straße An der Meine in Vorsfelde ein dunkler PKW mit auswärtigen Kurzzeitkennzeichen auf. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen und dessen Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-Jährigen aus Magdeburg, der den Beamten auf Nachfrage keine Fahrerlaubnis aushändigen konnte, da er noch nie eine besaß.

Drogenvortest reagiert positiv auf Amphetamin und Meth Amphetamin

Da der 34-Jährige in der Vergangenheit mehrfach wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig geworden war, wurde dem Mann ein Drogenvortest angeboten, der positiv auf Amphetamin und Meth Amphetamin reagierte. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Kurzkennzeichen, die an dem Fahrzeug angebracht waren, hatten bereits seit dem 10. Februar dieses Jahres ihre Gültigkeit verloren. Auch hier leiteten die Beamten entsprechen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

red